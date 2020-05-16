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16 MAYIS 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

İmkânım varsa arabamla giderim

16 Mayıs 2020, Cumartesi 18:40
Covid-19 ulaşım alışkanlıklarını değiştireceğini vurgulayan Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, “İnsanlar imkânı varsa araba alıp onunla giderim, diyor” dedi.

Tam dijital hizmetleriyle araç kiralama ve ikinci el araç sektöründe faaliyet gösteren Garenta ve ikinciyeni.com’un Genel Müdürü Emre Ayyıldız, Covid-19 salgını dönemindeki sektörel gelişmeleri değerlendirirken, Co- vid-19’un ulaşım alışkanlıklarını değiştireceğine dikkat çekti.  

Covid-19 salgınının araç kiralama sektörünü etkilediğini belirten Ayyıldız, “Covid-19 salgını birçok sektörü olduğu gibi araç kiralama sektörünü de etkiledi. Uçuş seferlerinin yapılamaması nedeniyle havalimanı şubelerindeki işlemlerde yüzde 68 düşüş yaşandı. Şehir içi şubelerde salgının ilk günlerinde bir yoğunluk gördük. Toplu taşıma veya taksi kullanmak istemeyenler 15 gün, 1 ay süreyle araç kiraladılar. Salgının ilk haftasında şehir içi şubelerin işlem hacminde yüzde 10 artış bile yaşandı, ancak bugün itibarı ile şehir içi şubelerinde de % 50’lik bir daralma görüyoruz” dedi. Araç paylaşımı modellerinin bu dönemde önemli bir ulaşım ihtiyacını giderdiğini belirten Ayyıldız, “Sektöründe yüzde 85 pazar payıyla lider konumda bulunan MOOV by Garenta hizmetimizle salgın döneminde önemli bir sorumluluğu üstlendik. Toplu taşıma veya taksi kullanmak istemeyenler MOOV by Garenta’yı tercih etti” şeklinde konuştu. 

2. elde fiyatlar artacak

Son iki yıldır daralan ve yılın ilk iki ayında büyüme sinyalleri veren sıfır otomobil pazarının Covid-19 salgınıyla birlikte yeniden daralma eğilimi gösterdiğini ve 2. el araç fiyatlarının artmasını beklediklerini belirten Emre Ayyıldız, “Mart ayının ikinci yarısından Nisan ayının ilk 10 günlük dönemine kadar ikinci el araç fiyatları yaklaşık yüzde 10 düştü. Nisan ayının ikinci yarısından bugüne kadar baktığımızda ise fiyatlarda yüzde 10 artış gördük. İkinci el araç fiyatlarında döviz kuru doğrudan etkili. Kurda büyük değişiklikler olmazsa, birkaç ay içerisinde ikinci el araç fiyatlarında ortalama yüzde 7’lik bir fiyat artışı daha bekliyoruz. Ayrıca 2. elde yılın ilk üç ayında 2 milyon 143 bin adet otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleşti. İkinci el pazarı yılı kötü senaryoda 5,5 milyon adet, iyi senaryoda 8 milyon adet satışla kapatmasını bekliyoruz” diye konuştu.

HABER: RECEP BOZDAĞ

Etiketler: imkan, araba
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