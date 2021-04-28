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28 NİSAN 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

İngiltere, otoyollarda sürücüsüz araçlara izin verecek

28 Nisan 2021, Çarşamba 11:37
İngiltere hükümeti, düşük hızlarda sürücüsüz araçların kullanımını düzenleyeceğini açıklayan ilk ülke oldu.

İngiltere Ulaştırma Bakanlığı, araçları şeritte tutmak için sensörler ve yazılımlar kullanan, kendiliğinden hızlanan ve fren yapan Otomatik Şerit Tutma Sistemlerinden (ALKS) başlayarak, ülkenin otonom araç sistemlerinin güvenli kullanımına yönelik karayolları trafik kanunu değiştireceğini duyurdu.

Hükümet, ALKS teknolojisini kullanan otomobillerin şimdilik saatte 60 km altındaki hızlarda sadece otoyollarda gidebileceğini söyledi.

Motor Üreticileri ve Tüccarlar Topluluğu CEO'su Mike Hawes konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Otomotiv endüstrisi, İngiltere'yi yol güvenliği ve otomotiv teknolojisinde öncü konuma getirecek bu kararı memnuniyetle karşılıyor" dedi.

Otonom sürüş teknolojisinin yaygınlaştırılmasında ön saflarda yer almak isteyen İngiliz hükümeti, 2035 yılına kadar ülkedeki yeni araçların yüzde 40'nın bu teknolojiye sahip olacağını öngörüyor. Ayrıca bu alanda 38 bin vasıflı kişinin çalışabileceği tahmin ediliyor.

Otomobil sektörünü yeniden şekillendirecek

Büyük otomobil üreticilerinin çoğunluğu ile teknoloji devleri, ciddi bir potansiyele sahip olan otonom araç pazarı için yatırımlar yapıyor.

Ford ve Google gibi iki önemli şirket arasında ortak çalışmalar başlatıldı. Amerikan teknoloji grubu, "Waymo Driver" yazılımını dünyadaki otomobil üreticilerine pazarlamayı umuyor.

Otonom otomobilin, insanların araçlarla olan ilişkisini tamamen değiştireceği düşünülüyor.

Euronews Türkçe

Etiketler: İngiltere, otoyol, sürücüsüz araç
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