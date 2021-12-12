IONIQ 5 zirveye koşuyor

Hyundai’nin elektrikli alt markası IONIQ, 2021 yılına başarılarla dolu bir giriş yapmış ve kısa sürede popülerliğini artırmıştı.

“5” adı verilen SUV modeliyle bütün dikkatleri üzerine çeken IONIQ, şimdi de Avrupa’da Yılın Otomobili ödülü için finale kalan 7 otomobil arasındaki yerini aldı. Otomotiv dünyasında oldukça prestijli bir ödül olan COTY 2002’ye adını yazdıran IONIQ 5, tamamen elektrikli bir model olarak rakipleri karşısında ter dökecek. IONIQ 5, COTY 2022 için aday gösterilen 39 yeni model arasından seçildi. Daha sonra finallere kalan otomobil, tasarımı, teknolojisi ve elektrikli motor performansı ve menziliyle otoritelerin dikkatini çekti. IONIQ 5, satışa sunulmasından sadece altı ay sonra da Almanya’da “Yılın Otomobili” seçildi.

Bu başarısını Avustralya’da da devam ettiren otomobil, “Yılın Elektrikli Otomobili” ve ayrıca genel kategoride de “Yılın Otomobili” seçildi. WLTP’ye göre arkadan çekişli ve 72,6 kWh’lik versiyon, tek bir şarjla maksimum olarak 481 kilometre sürüş menziline sahip. IONIQ 5, güçlü bir performans ve ultra hızlı şarj sunmasıyla da öne çıkıyor.