KONA Elektrik Kasım’da

Elektrikli versiyon temel alınarak geliştirilen Hyundai KONA Elektrik, Avrupa’da satışa sunuldu.

Sınıfının en geniş yaşam alanını sunan otomobil, Kasım ayında Türkiye’de de satışa sunulacak. Hyundai’nin Çek Cumhuriyeti’ndeki fabrikasında üreterek 40’tan fazla ülkeye ihraç ettiği Yeni KONA Elektrik, Avrupalı kullanıcılar için iki pil seçeneğiyle satışa sunuluyor. 400V şarj alt yapısına sahip olan 65,4 kWh bataryalı uzun menzilli versiyon, maksimum olarak 218 HP (160 kW) güç ve 514 kilometrenin üzerinde sürüş menzili sağlıyor. Standart versiyon ise 48,4 kWh pil kapasitesine sahip. Bu motor ise 156 HP (111 kW) güç ve 377 kilometre sürüş menzili sunuyor.

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