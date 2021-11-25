Her neslinde sunulan yenilikler sayesinde 1996’dan bu yana sektörün yeni standartlarını belirleyen Mercedes-Benz Actros 25 yaşında.

Mercedes-Benz, Actros ile yirmi beş yıl önce özellikle uzun yol ve dağıtım/nakliye alanında yeni bir çığır açtı. 1896 yılında Gottlieb Daimler tarafından icat edilen kamyonun 100. yılını kutlamak için 1996 yılında piyasaya sunulan birinci nesliyle birlikte Actros, günümüzde kendi pazarının öncüsü olarak kabul ediliyor.

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