Mesele döviz kuru hareketliliği

Otomotiv Satış Sonrası (OSS) Derneği, sektörün ikinci çeyrekteki sorunlarının başında “döviz kurlarında yaşanan hareketlilik” gelirken, “tedarik ve kargo problemleri” yine gözlemlenen sorunlar arasında yer aldı.

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS), 2022’nin ikinci çeyreğini değerlendirdi. İkinci çeyrekte satış, ihracat ve istihdamda artış yaşayan sektör, yılın kalan dönemini daha zorlu geçirebilir. Otomotiv satış sonrası pazarında yılın ilk aylarından bu yana etkisini gösteren yükseliş trendi ikinci çeyreğe de yansıdı. OSS’nin 2022 Yılı 2. Çeyrek Sektörel Değerlendirme Anketi’ne göre; sektördeki problemler anketin yine en dikkat çekici bölümlerinden birini oluşturdu. İkinci çeyrekteki sorunların başında “döviz kurlarında yaşanan hareketlilik” gelirken, bir önceki ankette de ilk sıralara yerleşen “tedarik ve kargo problemleri” yine gözlemlenen sorunlar arasında yer aldı. Katılımcıların yüzde 92’si öncelikli sorunun “döviz kuru/kur artışı”, yüzde 63’e yakını “tedarik problemleri”, yüzde 62,5’i “kargo maliyet & teslimat problemleri” ve yüzde 39’u da “nakit akışında yaşanan problemler”, yüzde 33’ü de “gümrükte yaşanan problemler olduğunu söyledi. “İş ve ciro kaybı” cevabını verenlerin oranı yüzde 15’i geçerken, katılımcıların yüzde 14’ü “diğer”, yüzde 6’sı da “pandemi sebepli çalışan motivasyonu kaybı” cevabını verdi.

Ürünler piyasaya doğru zamanda uygun fiyata gelmiyor

OSS Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Özalp, “Yılın başındaki beklentilerimiz doğrultusunda; ikinci çeyrekte de satış rakamlarında, ihracatta ve istihdamdaki artış devam etti. Ancak yılın ikinci yarısının daha zorlu geçeceği, adetsel büyümenin duracağı, bu dönemde geçen seneki adetleri yakalamanın hedef olacağı yönünde öngörülerimiz var. Hatta belki de ilk defa senenin ikinci yarısının birinci yarı ile eşit bir paydada olacağına yönelik tahminler bulunuyor” dedi. Sektördeki sorunlara da değinen Özalp, “Her ne kadar hammadde odaklı tedarik problemlerinde iyileşme olsa da başta Gümrük ve TSE süreçleri olmak üzere maalesef ürünlerin piyasaya doğru zamanda uygun fiyata gelmesine ciddi engel teşkil ediyor. Servislerin hem kalite olarak hem fiyat olarak uygun buldukları markaları bu dönemde tedarik etmekte zorlandıkları yönünde ciddi şikayetler almaya başladık” diye konuştu.

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