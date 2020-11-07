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7 KASIM 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Otomatik vites satışları artmaya devam ediyor

07 Kasım 2020, Cumartesi 13:11
Otomatik şanzımanlı otomobil satışları geçen yılın aynı dönemindeki 184 bin 218 adetten ekim sonunda 324 bin 825'e, otomatik vites otomobillerin toplam pazardaki payı da yüzde 68,6'dan 69,9'a yükseldi.

Türkiye'de otomatik vites otomobil satışları bu yılın ocak-ekim dönemiyle geçen yılın aynı dönemi kıyaslandığında yüzde 76,3 arttı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2020'nin 10 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 78,1 büyüyerek 588 bin 354 adet seviyesinde gerçekleşti.

Yalnızca otomobil satışlarına bakıldığında, 10 aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 73,1 artışla 465 bin 31 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 99,7 artarak 123 bin 323 adede ulaştı.

Otomatik vitesin payı artmaya devam ediyor

Bu dönemde otomatik vites araç satışlarındaki yükseliş de dikkati çekti.

Ekim sonunda otomatik şanzımanlı otomobiller 324 bin 825 adetle yüzde 69,9 paya sahip olurken, manuel şanzımanlı otomobillerin payı 140 bin 206 adetle yüzde 30,1 olarak belirlendi.

Yılın on aylık döneminde de satılan her 10 otomobilden 7'si otomatik vites olarak kayıtlara geçti.

Geçen yılın ocak-ekim döneminde otomatik şanzımanlı otomobillerin toplam pazardaki payı yüzde 68,6, satış adedi de 184 bin 218 adet olarak belirlenmişti.

Böylece söz konusu dönemde otomatik şanzımanlı otomobil satış adetleri 2019'un aynı dönemine göre yüzde 76,3 artış gösterdi.

E ve F segmentin tamamı otomatik vites

Segment bazında ele alındığında, kendi segmentinde en yüksek paya yüzde 100 ile ultra lüks segmenti (F) ve lüks segmenti (E) sahip oldu.

Bu segmentleri, yüzde 99,8 ile üst ve orta segment (D), yüzde 93 ile en küçük şehir otomobilleri olarak bilinen A segment, yüzde 68,8'le kompakt sınıf ya da alt orta sınıf olarak adlandırılan C segment ve yüzde 56,2 ile de küçük araç sınıfı olarak bilinen B segment takip etti.

Pazardan en çok payı C segmenti otomobiller aldı 

Öte yandan, ekim sonunda pazarın yüzde 87,5'ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki otomobiller oluşturdu. C segmenti otomobiller 294 bin 338 adetle yüzde 63,3 pay ve B segmenti otomobiller de 110 bin 55 adetle yüzde 23,7 pay aldı.

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 43,7 payla yine sedan otomobiller oldu.

Sedan otomobilleri yüzde 29,6 payla SUV ve yüzde 23,6 payla da hatchback otomobiller takip etti.

AA

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