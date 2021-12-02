Otomobil ve HTA az da olsa büyüdü

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç (HTA) toplam pazarı, Ocak-Kasım 2021’de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 büyüyerek 675 bin 107 seviyesinde gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), ocak-kasım dönemi ve kasım ayına ilişkin Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazar Değerlendirme Raporu’nu yayımladı. Rapora göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, bu yılın 11 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 büyüyerek 675 bin 107 seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın ocak-kasım döneminde otomobil pazarı segmentlere göre, pazarın yüzde 86,6’sını vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 280 bin 235’le yüzde 54,1 pay, B segmenti otomobiller de 164 bin 963 satışla yüzde 31,8 pay aldı. Türkiye otomobil pazarı motor tipinde benzinli otomobillerin ağırlığı devam etti. Ocak-kasım döneminde benzinli otomobil satışları 342 bin 438 adetle satışlardan yüzde 66,1 pay alırken, dizel otomobil satışları 104 bin 217 adetle yüzde 20,1 pay, hibrit otomobil satışları 45 bin 190 adetle yüzde 8,7 pay ve otogazlı otomobil satışları 24 bin 34 adetle yüzde 4,6 pay aldı. Ayrıca bu dönemde 2 bin 415 elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

