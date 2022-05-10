Otomobilde zam beklentisi

Otomobil sektörü de pek çok sektör gibi ekonomik ve siyasi gelişmelerin etkisini yaşamayı sürdürüyor. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Başkanı Ali Haydar Bozkurt, 2022’de her ay daralan otomobil piyasasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bozkurt, “Dünyada enflasyonist bir ortamla karşı karşıyayız. Maliyetlerin artması araç fiyatlarının artma ihtimalini yükseltti” dedi. ODD Başkanı Bozkurt, 2022 yılına dair öngörülerde her çeyreğin bir öncekinden daha iyi olabileceği ve çip krizinin etkisinin azalacağı beklentisinin hakim olduğunu kaydetti. Bozkurt şunları söyledi: “Bunun üzerine enerji fiyatlarında ciddi sıçramalar mevcut. Bu durum da enflasyon artış trendinin devam etmesine neden olacak. FED her ne kadar hızlı bir faiz artırımı döngüsüyle bu enflasyonist ortamı dizginlemeye çalışsa da gerek ülkemizde gerek dünyada enflasyonist ortam 2022’de de devam edecek. Bu da ister istemez bütün firmaların, markaların maliyetlerini artıracaktır. Maliyetlerin artması da gerek sıfır kilometre araçlarda gerek ikinci el araçlarda fiyatların artması ihtimalini yükseltti. Dolayısıyla sistemin bir arz bir de fiyat tarafı var. Bu durum, araç bulunabilirliğini sıkıntıya sokacaktır. Aynı zamanda da enflasyon nedeniyle de fiyatların yukarı yönlü devam etme ihtimali artıyor.” YÜKSEK ENFLASYON FİYATLARI ARTTIRIYOR Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Başkanı Ali Haydar Bozkurt, “Dünyada enflasyonist bir ortamla karşı karşıyayız. Maliyetlerin artması araç fiyatlarının artma ihtimalini yükseltti. Aynı zamanda enflasyon nedeniyle de fiyatların yukarı yönlü devam etme ihtimali artıyor.” dedi. Haber Merkezi

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