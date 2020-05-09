Otomotiv pazar tahmini 500 bin

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, otomotivde yıl sonu için 500 bin adetlik pazar ön gördüklerini belirterek, “Bu 500 binlik tahmin rakamında yaklaşık 400 bini binek araç, 100 bini ticari araç.” dedi.

Bilaloğlu, ODD tarafından düzenlenen ve Genel Koordinatör Hayri Erce’nin de katıldığı online basın toplantısında, 2020 Ocak-Nisan dönemi otomotiv pazar verilerini açıklamasının ardından yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgını sebebiyle eşi benzeri daha önce görülmemiş günler yaşamaya devam edildiğini ve bu salgından sadece sağlık açısından değil, sosyolojik ve ekonomik anlamda da etkilenildiğini dile getirdi. Dünyada otomotivde söz sahibi ülkelerin iç pazarlarının da güçlü olduğunu dile getiren Bilaloğlu, “İç pazarın güçlenmesi ve ülkemiz otomotiv ekosisteminin canlanabilmesi adına tüketim dinamiklerinin hayata geçirilmesi çok daha büyük önem kazanıyor. Bu dinamiklerin harekete geçmesi için ODD olarak, ÖTV indirimi gibi, hurda indirimi gibi yapısal değişimlere şu an ihtiyacımız olduğunu ifade ediyoruz.” dedi.

Yalova - Recep Bozdağ