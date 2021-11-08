Otomotivde 2022 yılı çok zorlu geçecek

2.el araç sektörünün kurumsal şirketlerinden Otomerkezi.net, otomotiv sektöründeki gidişata dair önemli açıklamalarda bulundu.

Açıklamada, kapanma ya da kısıtlamalar yaşanmaması durumunda 2022 yılının 6’ncı ayına kadar ikinci el araç fiyatlarının gün geçtikçe radikal şekilde artacağı vurgulanırken, bir yandan da hem sıfır hem de ikinci el araç bulmanın zorlaşacağına dikkat çekildi. Ayrıca sıfır araçlardaki çip ve ham madde krizinin ise 6 ile 9 ay arasında çözülebileceği ifade edildi. Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş, son dönemde tekrar gündeme gelen fiyat artışları ile ilgili “Yıl sonuna kadar fiyatlarda kur, faiz ve sıfır kilometredeki tedarik durumu üçgenine bağlı olarak yüzde 20’ye kadar artış yaşanabileceğini öngörüyoruz. Yine yıl sonu pazar beklentimiz şu an için 6.5 milyon seviyesinde. Hali hazırda online platformlardaki ilan sahiplerinin ancak yüzde 10’u gerçek satıcı, reelde satışa açık ortalama 50 bin araç var, geri kalanı maalesef manipülasyondan ibaret.” dedi.