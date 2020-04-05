Otomotivde ilk çeyreğin lideri Renault

Türkiye'de üretim yapan Renault, otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarda bu yılın ilk çeyreğinde de ilk sırada yer alarak şubat ayında elde ettiği liderliğini sürdürdü.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) derlenen verilere göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40,62 artarak 124 bin 403 adet oldu. 2019 yılı üç aylık dönemde 88 bin 469 adet toplam pazar gerçekleşmişti.

Türkiye'de üretim yapan Renault, yılın ilk üç aylık döneminde 16 bin 275 adet satışla Türkiye otomotiv pazarında ilk sırada yer aldı.

Ardından 15 bin 977 adetle yine Türkiye'de de üretim yapan Fiat ve 14 bin 887 adetle de Alman otomobil üreticisi Volkswagen sıralandı.

Ford 12 bin 992 adetle dördüncü ve Toyota da 8 bin 17 adetle beşinci sırada konumlandı.