Otomotivde parite kaynaklı ihracat kaybı

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre; euronun dolar karşısında değer kaybetmesi nedeniyle ham maddeyi dolarla alıp ihracatı euro ile yapan ihracatçı büyük kayba uğradı. Otomotiv ihracatçısının nisan ayında parite kaynaklı kaybı 200 milyon dolar oldu.

Kayıp, ocak-nisan dönemini kapsayan dört aylık sürede 700 milyon dolara ulaştı. Otomotiv endüstrisinin nisan ayı ihracatına dair verileri paylaşan OİB, euro-dolar paritesi kaynaklı olarak kayıplar yaşandığını duyurdu. OİB’nin nisan verilerine göre, aylık bazda bu yılki en yüksek ihracat rakamına ulaşıldı. Ancak euro-dolar paritesi kaynaklı kayıplar dikkat çekti. Rapora göre; otomotiv endüstrisinin nisan ayı ihracatı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,5 artış ile 2,7 milyar dolar oldu. Aylık bazda bu yılki en yüksek ihracat rakamına ulaşan sektörde, alt ürün gruplarından eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ve otobüs midibüs, minibüs ürün gruplarında çift haneli artış kaydedildi. Türkiye ihracatında ikinci sırada yer alan sektörün aldığı pay yüzde 11,7 oldu. İstanbul - anka

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