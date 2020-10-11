Pandemiyi dinlemediler

OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, “Otomotiv sektörünün oluşturduğu bir katkı var ki, şirketlerimiz pandemiye rağmen hâlâ yatırım yapmaya devam ediyorlar” dedi.

OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, düzenlenen online toplantıda otomotiv sektörünü içinde bulunduğu duruma dair paylaşımlarda bulundu. Yenigün, 2019’da 31 milyar dolar ihracat, 11 milyon dolarlık bir Ar-Ge ihracatı ve dış ticaret fazlası açısından yine otomotiv sektörünün yine en iyi sektörlerin başında geldiğini hatırlattı. Yenigün, “Bir de meydana getirdiğimiz bir katkı var; şu bizim meşhur 2 milyon olan kapasitemiz ki, şirketlerimiz pandemiye rağmen hâlâ yatırım yapmaya devam ediyorlar. Dolayısıyla bu rakamın önümüzdeki dönemde yükseleceğini de umuyoruz ve göreceğiz” dedi.

Yeni yatırımlar gelir mi?

Yenigün, katkıların ötesinde bir de neredeyize de bakmak gerekir derken, “Otomotiv üretiminde Avrupa’da 4. konumdayız. Otomobilde 7.’yiz ama ticari araç üretiminde çok büyük üstünlüğümüz var; Avrupa’da 3. ve dünyada 11.sıradayız. Avrupa’daki ticari üretiminde 3.’lük önümüzdeki dönemde yeni yatırımlarla daha da yukarı noktaya gelebilir. Otomobilde de benzer bir beklenti içinde olduğumuzu da söylemem lazım; Türkiye’nin otomotiv sanayindeki şanı şerefi, ünü oldukça yüksek” diye konuştu.

Pandemiye rağmen...

Pazar konusunda çok değişken olduğuna dikkat çeken Yenigün, “Yılın başındaki, pandemi dönemindeki, ardından gelen 3. çeyrek başındaki ve şimdiki öngörümüz arasında çok büyük farklar var. Çünkü gerçekten beklentilerin tamamen dışında gelişen bir yıl oldu. Dolar-euro %30 arttı, faizler arttı, kredi faizleri arttı. Bu artışlar beklentilerin ötesinde birdenbire gerçekleşti ama buna rağmen otomotivdeki pazar rakamını hâlâ 700 küsur bin civarında telaffuz ediyoruz. Ki, 1 milyona göre hâlâ düşük ama kötü bir ekonomi ve salgın olan bir yıl için çok çok iyi bir rakam. Önümüzdeki Kasım ve Aralık ayı şok etkisi meydana getirecek bir şey olmazsa yılın sonu beklentilerdeki gibi iyi geçecek diyoruz” şeklinde konuştu. Yenigün, ayrıca 2021’de, eğer başka problemli bir olay ortaya çıkmazsa, ana gündemin yine pandemi olacağını söyledi.