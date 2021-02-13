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Renault Megane Sedan yenilendi

13 Şubat 2021, Cumartesi 13:40
OYAK Renault Otomobil Fabrikaları bantlarından inen, üretim, ihracat ve satış rakamlarıyla dikkat çeken Megane Sedan yenilendi. C sedan segmentinde yüksek standart arayanlar için cazibe merkezi olmaya devam eden Yeni Megane Sedan, 198 bin 100 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

2016’daki lansmanından bu yana büyük beğeni toplayıp 200 binden fazla satış adetine ulaşan Renault’nun amiral gemisi modellerinden Megane Sedan yenilendi. Bursa’daki OYAK Renault Otomobil Fabrikaları’nda üretilip 30’a yakın ülkeye ihraç edilen ve 2020 sonu itibarıyla Türkiye’nin en çok satan ilk 3 otomobilinden biri olan Megane Sedan, daha şık ve rafine tarzıyla görücüye çıkıyor. En yeni teknolojilerle donatılan Yeni Megane Sedan’da konfor ve güvenlik artırıldı. 10.2 inç gösterge paneli ve Renault EASY LINK multimedya sistemine sahip 9.3 dikey ekran ile iç mekan modernize edildi. Yeni sürüş destek sistemlerinin yanında 1.0 TCe benzinli motor ise verimli ve konforlu bir sürüş sağlıyor.

Segmentinde her 5 araçtan 1’i Megane Sedan

2016 yılının Ekim ayında lanse ettikleri Megane Sedan’ın Türk tüketicisi tarafından büyük bir beğeniyle karşılandığını ifade eden Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, “2017’de Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından Türkiye’de Yılın Otomobili Ödülü’ne layık görülmesi ve lanse edildiği günden bu yana ulaştığı 142 bini aşkın satış adedi, otomobilin başarısını ortaya koyuyor. Bursa’daki OYAK Renault Otomobil Fabrikaları’nda Türk işçisi ve mühendisinin ellerinden çıkan Megane Sedan, 2020’de Türkiye’nin en çok satan üç otomobilinden biri oldu. Daha fazla ergonomi ve konfor odaklı şık tasarım dokunuşlarının yanı sıra daha fazla teknolojik özellikle gelen Yeni Megane Sedan, bu başarıyı artırarak sürdürecek. C-Sedan segmenti, ülkemiz binek otomobil pazarından yüzde 33 pay alıyor. Böylesine önemli bir segmentte satılan her 5 araçtan biri olma özelliğini taşıyan Megane Sedan, yenilenen yüzüyle birlikte 21 yıldır aralıksız devam eden binek otomobil pazarı liderliğimizi geleceğe taşımak için önemli kozlarımızdan olacak” dedi.

Şık ve rafine bir tasarım

%100 Pure Vision LED teknolojisiyle sunulan Yeni Megane Sedan, sembolik C şeklindeki ışık imzası ile öne çıkıyor. Ön tarafta yeni tampon ve krom bileşenleri olan yeni bir ızgarayla gelen modelde, yeni çamurluk ve kapı kolu aydınlatması bulunuyor. Ön taraftaki hava deflektörleri ise araç aerodinamiğini üst seviyelere taşıyor. Cosmo mavi ve inci beyazın da içinde olduğu 7 farklı dış renk seçeneğiyle sunulan Yeni Megane Sedan, 16 ila 18 inç arası jant seçeneklerini de kullanıcıyla buluşturuyor.

Yenilenen iç mekân

Yeni Megane Sedan 10.2 inçe kadar dijital gösterge paneli ile geliyor. Gösterge paneline ek olarak 9,3 inç multimedya ekranı, konsolu daha modern bir görünüme kavuşturuyor. Yeni Renault EASY LINK multimedya sistemi ile tüm navigasyon ve bilgi özelliklerinin yanı sıra MULTI-SENSE ayarları da sunuluyor. Ergonomiyi daha da ileriye taşımak amacıyla sürüş destek sistemi kontrolleri direksiyon simidinde bir araya toplandı. Elektrokrom çerçevesiz dikiz aynası ve krom kaplamalı klima kumandalarına sahip olan Yeni Megane Sedan’da yeni döşemeler de iç mekân ambiyansını tamamlıyor. Elektrikli ayarlanabilir sürücü koltuğu da konforu artıran yenilikler arasında yer alıyor.

Kişiselleştirilmiş sürüş deneyimi

Daha akıcı ve yeni arayüzü ile Renault EASY LINK multimedya sistemi, Apple CarPlay ile uyumlu sisteme sahip.  Eco, Comfort, Sport ve MySense olarak 4 farklı sürüş moduna sahip Renault MULTI-SENSE teknolojisi, sürüş deneyimini daha kapsayıcı bir hale getiriyor. Yeni Renault Megane Sedan’a sezgiselliği arttıran, ergonomi için ayarları sadeleştiren yeni ortam renkleri de geldi. Gösterge panelinin dijital ekranları, Eco modunda yakıt tüketimi ve Sport modunda performans gibi widget’lar ile özelleştirilebilen bir alan sunuyor.

Motor gamına 1.0 TCe eklendi

Otomobilde farklı müşteri kullanımlarına göre adapte edilmiş ve son emisyon seviyesi olan Euro 6D standardı tarafından belirlenen yeni yönetmelikler ile uyumlu daha geniş bir motor gamı bulunuyor. Yakıt tüketimini ve CO2 emisyonlarını azaltmak için optimize edilmiş, tamamen yenilenen 1.0 TCe direkt enjeksiyonlu benzinli motor, 115 beygir ve manuel şanzımanla birlikte sunuluyor. 1.3 TCe benzinli motor ise 140 beygir 6 vitesli manuel şanzıman ya da 7 vitesli EDC çift kavramalı otomatik şanzımanla tüketiciyle buluşuyor. Yeni Megane Sedan ayrıca 1.5 Blue dCi motor, 115 beygire sahip 6 vitesli manuel şanzıman ve 7 vitesli EDC çift kavramalı otomatik şanzıman ile sunuluyor.

Etiketler: Berk Çağdaş, Bursa OYAK, Renault Mais, Yeni megane, Yeni megane Sedan, Yeni Renault Megane
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