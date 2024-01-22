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22 OCAK 2024 PAZARTESİ - YIL: 54

Scania en çok satan ithal çekici

22 Ocak 2024, Pazartesi
SCANIA, TAID’in raporuna göre; 2023’ü 54 adedi kamyon, 2 bin 721 adedi çekici olmak üzere toplamda 2 bin 775 adetlik satış ve yüzde 7.2 pazar payı ile tamamladı.

Çekici satışlarında, yüzde 11 pazar payı ile toplam pazarda 3.ncü sırada yer alırken ithal çekici pazarında Türkiye’de en çok tercih edilen marka oldu. Doğuş Otomotiv Scania Genel Müdürü Tolga Senyücel “Son 2 yılı yükseliş ile kapatan ağır ticari araç pazarında Scania olarak ithal çekici satışlarında en çok tercih edilen marka olduk. Yılın son çeyreğinde teslimatına başladığımız Super modelimiz bu liderliğimizde önemli bir rol oynadı” dedi.

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