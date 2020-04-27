Farklı tasarımlı şehirli şirin olan küçük SUV, Citroen C3 Aircross, yaşamA alanı genişliği, ekonomik oluşu ve performansıyla sınıfında aradığınız araçlardan biri olabilir.

TEST SÜRÜŞÜ: RECEP BOZDAĞ

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Fransız otomotiv üreticisi Citroen’in küçük SUV pazarındaki temsilcisi C3 Aircross, geniş iç hacmi ve ödüllü ve farklı tasarımıyla beğeni topluyor. Sahip olduğu boyutları, kalabalık ve yoğun trafikte sürüş için büyük kolaylık sağlıyor. Bir de şirin mi şirin görünüşü ile dikkatleri fazlasıyla üzerine çekiyor. Kısacası bu haftaki test misafirimiz Citroen C3 Aircross 1.5 litre BlueHDi, 120 HP Shine donanım paketine sahip versiyonu oldu.

DIŞTAN BAKINCA

CItroen C3 Aircross tasarım formuyla dikkat çekmeyi başarıyor, dedik. Bunun yanında 8 gövde ve 3 tavan rengi ve 4 renk paketiyle toplamda 85 kombinasyonuyla fazlasıyla renkli... Yani farklılık arayanlar için doğru bir alternatif olarak duruyor.

Citroen yeni tasarım anlayışı muvacehesinde hem köşeli hem yuvarlak hatları harmanlıyor. Omuzlarının, genişliğinin ve güçlü kişiliğinin ön plana çıkartıldığını söyleyebiliriz. İkili krom şerit üzerinden ambleme bağlanan farlar, aracın genişliğine vurgu yapıyor. Sis farları da renkli bir çerçeve içinde alt kısımda köşeli olarak yer alıyor. Normal far grubu, kaputa yakın konumlu LED aydınlatmalara karşı daha aşağıda sis farıymış gibi duruyor. Orta kısımdaki büyük hava girişi sportif ve güçlü kişiliğine vurgu yapıyor. Tamponun en altında, alt bölüme doğru bulunan muhafaza parçası, yeni aracın SUV etkisini perçinliyor. Arka kısımda ise bagaj kapağı üzerindeki siyah logo göze çarparken, üç boyutlu efektli stoplar ile parlak siyah ayrıntılar sade ama güçlü bir hava veriyor.

İÇTEN BAKINCA

C3 Aircross’un dışındaki şirinlik ve sevimlilik iç mekânda da sürüyor. Ergonomik olarak iyileştirmeler ile kardeşi C3’ten ufak ayrıntılarla ayrılıyor. Vites kolunun önündeki bardaklığın zemini çıkartılarak derinliğinin arttırılabilmesi buna örnek. Mekânın şirinliğindeki malzemenin kalitesi sınıf değerlerinde.

Genel olarak iyi bir ergonomi ve görüş açısına sahip araçta büyük dokunmatik ekran tasarımın merkezine oturtulmuş ve standart olarak geliyor. En önemli artılarından olan, segmentinde tek açılır panaromik cam tavanını ben çok beğendim. Yine segmentinin geniş iç hacimlilerinden ve tabiîki baş ve diz mesafesinde sorun yaşatmıyor. Mamafih şirin ve farklı iç tasarımlı aracımızın bagaj hacminin ise 410/520 litre olduğunu da belirtelim.

MOTOR VE PERFORMANS

CItroen C3 Aircross’un motor kaputunun altında 1.5 litrelik dizel motor, 3750 d/d’de 120 HP güç ve 1750 d/d’de 300 Nm tork üretiyor. EAT6 tam otomatik şanzımanla kombine edilen ünitenin uyumu sorunsuz, çekişi güçlü ve yakıt ekonomisinde tutumlu olduğunun altını çizmek gerek. 0-100 km/s hızlanması için 9.6 saniyede gerçekleştirirken, maksimum hızı 179 km/s olarak belirtilmiş. C3 Aircross, fabrika verilerine göre ortalama 4.0 lt/100 km yakıt tüketim değerine sahip. Testimiz boyunca elde ettiğimiz değer ise 5.9 lt/100 km oldu.

C3 Aircross’un motorunun gürültüsünün fazla olduğunu söylemek gerek. Özellikle ilk çalıştığında içeriye gürültü çokça geliyor. Citroen mühendislerinin yalıtım noktasında biraz daha çalışmaları gerekecek. C3 Aircross boyutlarının avantajlarıyla özellikle büyükşehir kullanımlarında birebir. Direksiyon ayarları iyi ve geri bildirim konusunda gayet iyi. Yerden yüksek yapısı ve büyük lastikleri ile sürüşte güven veriyor. Netice olarak, küçük SUV’un farklı tasarımlı şehirli şirini yaşama alanı genişliği, dizel ekonomikliği ve performansıyla sınıfında aradığınız araçlardan biri olabilir.

