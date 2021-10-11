Şık ve çevik

Baştan sona yenilenen Ford Kuga, şık ve zarif hatları, çevik ve dinamik bir görünümü ile C-SUV’lar arasında fazlasıyla dikkat çekiyor

TEST SÜRÜŞÜ: RECEP BOZDAĞ

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Ford Kuga, baştan sona yepyeni bir araç oldu. Yeni Kuga daha şık ve zarif hatları, arkaya doğru uzanan ön farları, daha uzun motor kaputu, daha eğimli arka camı, genişleyen omuzu ve daha alçak tavan çizgisi ile uzun dingil mesafesine sahip akıcı hatlarıyla çok daha prestijli, çevik ve dinamik bir görünüm kazanmış.

DIŞTAN BAKINCA

Yeni Kuga’da, Ford’un C2 adlı global platformu kullanıldı. Bu platform Focus’un altyapısında da yer alıyor. Eskisine göre daha yumuşak hatları olan Kuga’nın burun yapısı Focus’u hatırlatıyor. Yeni Kuga eskisinden 45 mm daha geniş, 89 mm daha uzun ve dingil mesafesiyse 20 mm daha fazla. Sadece aerodinamik performansı iyileştirmekle ve önemli bir ağırlık avantajı sunmakla kalmayan yeni platform aynı zamanda yeni Kuga’nın üst düzey güvenlik seviyesine de katkı sağlıyor. Yeni platform Yeni Kuga’nın çarpışma güvenliğinde de önemli bir paya sahip ve aynı zamanda gelişmiş sürüş dinamiklerine de katkı sağlıyor. Kuga’da ST-Line’a has radyatör ızgarası, yan etekler, siyah ön ızgara, kırmızıya boyalı fren kaliperleri ilk anda dikkat çeken görsel farklılıklar olduğunu da belirtelim.

İÇTEN BAKINCA

Yeni Kuga’nın içine adım atınca net bir ön cephe tasarımı göze çarpıyor. İç mekana gerçekten önem verildiği görülüyor. İyi bir işçilikle hazırlanmış kaliteli malzemeler kullanılan yaşama alanı hem geniş, hem konforlu. İsteğe bağlı alçaltılmış oturma pozisyonuyla birlikte aracın ön tarafı rahatlıkla görülebiliyor. Kırmızı dikişli kontrast ST-Line koltuklar, alüminyum pedallar, alt kenarı düz direksiyon simidi ve ST-Line paspaslar ile ST-Line performansına vurgu yapıyor. Geniş ve ferah iç mekân özelliklerinin yanında kablosuz şarj özelliği, 8 inçlik renkli dokunmatik ekranıyla SYNC bilgi-eğlence sistemi, premium B&O ses sistemi ve farklı sürüş modları ile tasarımı değişen 12,3 inç büyüklüğünde Dijital Gösterge Paneli gibi gelişmiş konfor donanımları mevcut. Geniş diz mesafesi sunan koltuklar ileriye kaydırıldığında 67 litre ek bagaj hacmini kullanıma sunuyor ve 650 litrelik bir bagaj değerine sahip oluyor. Ford’un Akıllı Bagaj Kapağı teknolojisi kullanıcının elleri doluyken arka tamponun altına yapacağı basit bir ayak hareketiyle bagaj kapağını konforlu bir şekilde açma imkânı sunduğunu da hatırlatalım.

MOTOR

Test aracında yer alan 1.5 lt’lik dizel motor, 4000 d/d’de 120 HP güç ve 1750-2250 d/d aralığında 300 Nm tork üretiyor. Motora 8 ileri otomatik şanzıman eşlik ediyor. Fabrika verilerine göre 0-100 km/h hızlanmasını 12.0 saniyede tamamlayan Kuga maksimum hızıysa 177 km/s’lik maksimum hıza ulaşıyor. Spor sürüş modu seçilince gaz pedalının tepkileri daha iyi oluyor. Fabrika verilerine göre ortalama 4.7 lt/100 km yakıt tüketimine sahip Kuga’da test sürüşüm boyunca elde ettiğim ortalama tüketim 6.2 lt/100 km oldu. Netice olarak, Yeni Kuga eskisinden daha kullanışlı bir iç mekâna sahip. Bununla beraber yol tutuş ve akustik konfor konularında da gelişme kaydetmiş.

