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20 KASIM 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

ŠKODA yeni KAROQ’un tasarım çizimlerini paylaştı

20 Kasım 2021, Cumartesi 20:50
ŠKODA, yenilenen KAROQ modeli tasarımını gösteren iki yeni çizim yayınlandı.

İlk kez 2017’de tanıtılan KAROQ, yenilenen haliyle hem tasarım hem de teknolojik olarak daha iddialı hale gelecek. Merakla beklenen KAROQ, 30 Kasım’da dijital olarak gerçekleştirilen lansmanla tanıtılacak. Gösterilen iki yeni tasarım çiziminde KAROQ, etkileyici ön bölümüyle dikkat çekiyor. Genişletilmiş, altıgen tasarımlı ön panjuru ve sportif bir görünüme kavuşan hava girişlerini, inceltilmiş farlar ve yeni tasarımlı LED gündüz sürüş aydınlatmaları tamamlıyor. LED gündüz sürüş aydınlatmalarının altında ise bağımsız bir LED modül bulunan KAROQ her şartta kendine has tasarım karakterini ortaya koyuyor.

KAROQ’un yeniden tasarlanan arka bölümünü gösteren diğer çizimde daha uzun arka spoyler ve dinamik bir görüntü sunan arka siyah difüzör öne çıkıyor. Arka aydınlatma grubunda ise yenilenen ve daha keskin hatlara sahip bir far tasarımı dikkat çekerken ön farlar gibi inceltilen ve aracın genişliğini vurgulayan bir tasarım sunuluyor. Burada da ŠKODA’nın imzası olan kristal detaylar ve karakteristik C şeklindeki far tasarımı kendisini gösteriyor. ŠKODA markasının SUV atağının önemli bir modeli olan KAROQ, yenilenerek iddiasını daha da ileriye taşıyacak.

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