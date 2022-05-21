TOGG’da parçalı denemeler başladı

TÜRKİYE’NİN YERLİ OTOMOBİLİ TOGG’DA SERİ ÜRETİME YIL SONUNDA BAŞLANACAĞI AÇIKLANDI.

Togg Gemlik Tesisi’nde kurulumu tamamlanan 208 robot, parçasız denemelerden sonra parçalı denemelere de başladı. Togg ‘Yeniliğe Yolculuk’ hedefinin çekirdeği olan Gemlik Tesisi’ndeki inşaat çalışmalarında planlar doğrultusunda hızla sona yaklaşıyor. Yüzde 97’si tamamlanan gövde binasındaki 208 robot, parçasız denemelerden sonra, hücre bazında parçalı denemelere başladı. Bu aşamayı hücreleri bir araya getirilerek yapılacak deneme üretimleri izleyecek. Bu süreç de tamamlandıktan sonra yılın son çeyreğinde seri üretime hazır hale gelinecek. Ekonomi Servisi

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