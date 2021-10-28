Toyota’dan ABD’ye 3.4 milyar dolarlık batarya yatırımı

Toyota, 2030 yılına kadar Amerika Birleşik Devletleri’nde otomotiv bataryaları için yaklaşık 3.4 milyar dolar yatırım yapacağını duyurdu.

Bu yatırımla birlikte bataryalı elektrikli araçlar dahil olmak üzere otomotiv bataryalarını geliştirmek ve yerelleştirmek hedefleniyor. Yeni yatırım, Toyota’nın geçtiğimiz ay açıkladığı 13.5 milyar dolarlık global batarya geliştirme ve üretim planının bir parçası olarak gerçekleştirilecek. Toyota Motor Kuzey Amerika batarya üretiminin yerelleştirmesini desteklemek adına yeni bir şirket oluşturulacağını ve ABD’de Toyota Tsusho ile birlikte bir otomotiv batarya tesisi kuracağını duyurdu. Tesisin 2025 yılında üretime başlaması planlanıyor. Batarya fabrikasıyla birlilkte Amerika’da 1,750 yeni iş imkanı oluşturulacak. İstanbul - Erhan Akkaya

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