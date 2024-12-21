Trafikteki araç sayısı 31 milyonu geçti

Trafiğe kasımda 188 bin 966 aracın kaydı yapılırken 4 bin 444 aracın da kaydı silindi. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı kasım ayı sonu itibarıyla 31 milyon 67 bin 698 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre, kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 44,9’unu otomobil, yüzde 38,9’unu motosiklet, yüzde 10,3’ünü kamyonet, yüzde 3,1’ini traktör, yüzde 1,5’ini kamyon, yüzde 0,8’ini minibüs, yüzde 0,4’ünü otobüs ve yüzde 0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtta yüzde 51,8, kamyonette yüzde 14,1, otomobilde yüzde 13,7, minibüste yüzde 5,8, traktörde yüzde 0,5 artarken motosiklette yüzde 31,1, otobüste yüzde 5,5 ve kamyonda yüzde 1,1 azaldı. Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste yüzde 47,3, özel amaçlı taşıtta yüzde 35,8, kamyonette yüzde 18,7, motosiklette yüzde 8,9 artarken traktörde yüzde 17,5, kamyonda yüzde 17,1, otobüste yüzde 8,1 ve otomobilde yüzde 1,3 azaldı.

AA

Okunma Sayısı: 255

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.