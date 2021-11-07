Turbo LPG’li motoruyla yollara çıkıyor

Honda’nın en uzun ömürlü modeli olan ve dünya çapında 24 milyondan fazla satış adedi başarısına ulaşan ikonik modeli Civic; tamamen yenilenen 11’inci nesli ile 13 Kasım 2021 tarihinde 374 bin TL’den başlayan satış fiyatı ile Türkiye yollarına çıkıyor.

İlk kez 1.5 litre VTEC Turbo LPG’li motor seçeneğiyle satışa sunulan 11’inci nesil Civic’in yılsonuna kadar 3 bin adet satış hedefi bulunuyor. Yeni Honda Civic Sedan’da geliştirilmiş Honda SENSING teknolojisi ve yan ayna altına monte edilen kamera ile yolun sağ tarafını multimedya ekranından takip etmeyi sağlayan Lanewatch özelliği öne çıkıyor. 10. jenerasyon 106 bin adet sattı Honda Türkiye Genel Müdür yardımcı Bülent Kılıçer, “Türk tüketicisinin tercihlerini göz önüne alarak LPG’li versiyonumuzu geliştirdik hem tasarruflu hem performanslı bir ürün sunduk. Yeni Civic Sedan’ın 2021 yıl sonuna kadar 3 bin adet, 2022 yılında da 13 bin adet satmasını hedefliyoruz. Bu satışların yüzde 75’ini Turbo LPG versiyonu oluşturacak” dedi. Kılıçer ayrıca segmentine liderlik eden ve müşterilerin yoğun ilgi gören 10’uncu jenerasyon Civic Sedan’dan da toplam 106 bin satış gerçekleştirdiklerini belirtti.

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