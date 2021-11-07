"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 KASIM 2021 PAZAR - YIL: 52

Turbo LPG’li motoruyla yollara çıkıyor

07 Kasım 2021, Pazar 17:00
Honda’nın en uzun ömürlü modeli olan ve dünya çapında 24 milyondan fazla satış adedi başarısına ulaşan ikonik modeli Civic; tamamen yenilenen 11’inci nesli ile 13 Kasım 2021 tarihinde 374 bin TL’den başlayan satış fiyatı ile Türkiye yollarına çıkıyor.

İlk kez 1.5 litre VTEC Turbo LPG’li motor seçeneğiyle satışa sunulan 11’inci nesil Civic’in yılsonuna kadar 3 bin adet satış hedefi bulunuyor. Yeni Honda Civic Sedan’da geliştirilmiş Honda SENSING teknolojisi ve yan ayna altına monte edilen kamera ile yolun sağ tarafını multimedya ekranından takip etmeyi sağlayan Lanewatch özelliği öne çıkıyor.

10. jenerasyon 106 bin adet sattı

Honda Türkiye Genel Müdür yardımcı Bülent Kılıçer, “Türk tüketicisinin tercihlerini göz önüne alarak LPG’li versiyonumuzu geliştirdik hem tasarruflu hem performanslı bir ürün sunduk. Yeni Civic Sedan’ın 2021 yıl sonuna kadar 3 bin adet, 2022 yılında da 13 bin adet satmasını hedefliyoruz. Bu satışların yüzde 75’ini Turbo LPG versiyonu oluşturacak” dedi. Kılıçer ayrıca segmentine liderlik eden ve müşterilerin yoğun ilgi gören 10’uncu jenerasyon Civic Sedan’dan da toplam 106 bin satış gerçekleştirdiklerini belirtti.

Okunma Sayısı: 100
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Daha cesur adımlar atın!

    Kur’an’ı anlamak ve yaşatmak önemli

    Her 100 bin kişide görülen vaka sayıları paylaşıldı

    TBMM'yi yoğun bir hafta bekliyor

    İklim taahhütlerini yerine getirmeyen ülkelere neler yapılacak?

    'Fındıktan bir kazanıyorsak bundan beş kazancımız oluyor'

    Milli Takımın Cebelitarık ve Karadağ mesaisi başlıyor

    'Irak Başbakanı Kazımi'nin konutuna yapılan saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz'

    'Filistinlilere saldıran örgütlerin isim ve unsurlarının listeleri hazırlanıyor'

    Irak Başbakanı Kazımi'nin konutuna hava saldırısı:Yara almadan kurtuldu

    Meteoroloji: Hava sıcaklıkları azalacak

    Meksika'daki feci kazada 19 kişi öldü

    Sendikalar vatandaşı uyardı: Sağlık sistemi alarm veriyor

    Pastırma sıcakları geldi

    Son 24 saatin Koronavirüs Tablosu

    Bağımlılık en önemli sosyal dert

    Muhafazakârlarla helâlleşmeliyiz

    Haftanın maçında 3 puan son dakikada Trabzonspor'un oldu

    Kamu zararı: 19.3 milyar

    SGK’da büyük açık

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Nurdan Katreler
    Ahmet BATTAL

    Çağır beni geleyim seni…
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İttihad, meşveretle sağlanır
    Misbah ERATİLLA

    İyi ki tanımışım
    Genel

    Meteoroloji: Hava sıcaklıkları azalacak
    Mehmet KARA

    Millete yabancılaşmak!
    Faruk ÇAKIR

    Güven veren Türkiye
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Kader cihetiyle laiklik

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.