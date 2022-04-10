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10 NİSAN 2022 PAZAR - YIL: 53

"Türkiye’de Yılın Otomobili"nde 7 finalist belli oldu

10 Nisan 2022, Pazar 18:01
Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından yedincisi düzenlenen “Türkiye’de Yılın Otomobili” seçiminde son viraja girildi ve 7 finalist belli oldu.

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD), tarafından bu yıl yedinci kez düzenlenen “Türkiye’de Yılın Otomobili” seçimi için 38 aday arasından finale kalan 7 model açıklandı. Otomotiv konusunda uzman gazetecilerden oluşan OGD üyelerinin yaptığı oylama sonucu 38 aday arasından belirlenen 7 finalist otomobil şu şekilde sıralandı; “Citroen C4, Honda Civic, Hyundai Tucson, Mercedes-Benz C Serisi, Nissan Qashqai, Opel Mokka, Renault Taliant.”

10 Mayıs tarihindeki test sürüşünün ardından yapılacak oylama sonucunda en fazla puanı alan model, 7 Haziran tarihinde düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak. Ayrıca, “Yılın Tasarımı”, “Yılın Basın Lansmanı” ve “Yılın İnovatif Projesi” dallarında da ödül verilecek.

“Büyük Çekişmeye Sahne Olacak”

OGD Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sandık, yedinci kez düzenlenecek “Yılın Otomobili” seçiminin sektörde büyük heyecan oluşturduğunu belirterek “Önceki yıllarda tatlı bir çekişmeye ve heyecana sahne olan bu organizasyon bu yıl da büyük çekişmeye sahne olacak. Hepsi birbirinden değerli otomobiller arasında seçim yapmak için üyelerimiz çok zorlanacak” diye konuştu.

“Türkiye’de Yılın Otomobili 2022” Bridgestone, Intercity, Shell Helix Motor Yağları, Bosch, ALJ Finans ve TÜVTÜRK sponsorluğunda gerçekleşiyor.

Haber Merkezi

Etiketler: OGD, OTOMOTİV GAZETECİLERİ DERNEĞİ, TÜRKİYE’DE YILIN OTOMOBİLİ 2022, UFUK SANDIK, YILIN OTOMOBİLİ 2022
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