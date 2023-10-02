Türkiye, MG için üretim üssü seçeneği oldu

Doğan Trend Otomotiv Türkiye’de ilk MG modelini Nisan 2021’de satışa sundu. MG Türkiye yaklaşık 3 sene önce başlayan bu yolculukta Türkiye elektrikli otomobil pazarının öncü markalarından biri olurken birçok ilke de imza attı.

Öyle ki, MG Türkiye’nin başarıları SAIC Motor’un Avrupa’da planladığı üretim üssü için yer seçimi sürecinde ülkemizin önemli bir seçenek haline getirdi. Londra’da gerçekleştirilen 2023 MG Global Bayi ve Distribütör Konferansı’nda, MG Türkiye, “Yılın En İyi Distribütörü” seçildi.

Bu prestijli ödül ile ilgili konuşan Doğan Trend Otomotiv CEO’su Kağan Dağtekin, “Yaklaşık 3 sene önce başladığımız bu yolculukta Türkiye elektrikli otomobil pazarının öncü markalarından olduk ve birçok ilke imza attık. Bu özel ödüle sahip olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Gelecek çalışmalarımız ve yatırımlarımız için önemli bir motivasyon kaynağı olurken zamanlamanın SAIC Motor’un Avrupa’da planladığı üretim üssü için yer seçimi sürecine denk gelmesi de kıymetli oldu. Türkiye, MG’nin Avrupa’daki birinci lig ülkelerinden biri konumunda” dedi. Doğan Trend Otomotiv Genel Müdür Yardımcısı Tibet Soysal ise, “Yıl başında; 2023 için 5 bin adetlik bir satış hedefi belirlemiştik. Gösterdiğimiz performans sonucunda hedeflerimizi revize 10 bin adede çıkardık. Bugün itibarıyla yıl sonu hedefimizi 3 katına, 15 bin adede çıkarmış bulunuyoruz” diye konuştu.