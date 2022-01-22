Volvo XC40 Recharge Türkiye’de

Volvo Cars, ilk tam elektrikli otomobili Volvo XC40 Recharge’ı Türkiye ile buluşturdu.

Volvo XC40 Recharge, 2025 yılına dek otomobil üretiminin yüzde 50’sinin tamamen elektrikli ve geri kalanın ise hibrit modellerden oluşmasını; 2030’a gelindiğinde ise satılan bütün otomobillerin tamamının elektrikli olmasını hedefleyen Volvo Cars’ın bu yöndeki önemli modellerinden birini oluşturuyor. Dört tekerlekten çekişli XC40 Recharge, tek bir şarj ve 408 HP çıkışla 418 kilometre menzil sunuyor. Pil, hızlı şarj sistemiyle yaklaşık 40 dakikada yüzde 80 düzeyinde şarj edilebiliyor. Otomobili DC charger dışında AC duvar prizi ya da AC wallbox ile şarj etmek de mümkün olabiliyor. 11KwH’lık bir wallbox ile yaklaşık 7 saatte tam şarja akıma bağlı olarak ulaşılabiliyor. Türkiye’de sadece tek bir donanım seviyesi ile satışlarına 20 Ocak Perşembe günü başlanan XC40 Recharge’ın tavsiye edilen anahtar teslim bedeli 1.274.000 Türk Lirası. İstanbul - Yasin Aydın

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