X-Class ödüllendi

Mercedes Benz Otomotiv Ticaret ve Hizmetleri A.Ş., “ODD Satış ve İletişim Ödülleri, 2019 Gladyatörleri” töreninde, Mercedes-Benz X-Class V6 Force Touch ile “Yılın Dijital Deneyim Uygulaması” ödülünü kazandı.

Mercedes Benz Otomotiv Ticaret ve Hizmetleri A.Ş. Hafif Ticarî Araçlar, Pick-Up segmentinin başarılı temsilcilerinden X-Class modeli için yapılan X-Class V6 Force Touch ile ODD Gladyatörler 2019’da “Yılın Dijital Deneyim Uygulaması” ödülünü kazandı. Bu yıl ilk defa, “Yılın Sosyal Medya Uygulaması” ödülünden bağımsız bir şekilde açılan “Yılın Dijital Deneyim Uygulaması” kategorisinde 7 farklı aday yarıştı.

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