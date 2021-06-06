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7 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Yarıdan fazlası 10 yaş üzeri

06 Haziran 2021, Pazar 21:15
MASFED Genel Başkanı Aydın Erkoç, vatandaşın alım gücünü görmek için 2. el otomobil satışlarına bakmak gerektiğini hatırlatırken, ilk çeyrekte Türkiye’de satılan 2’nci el otomobillerin % 84’ünün 5 yaş ve üzeri, % 57’sinin ise 10 yaş ve üzeri yani eski araçlardan oluştuğunu söyledi.

HABER: RECEP BOZDAĞ
otohavadis@gmail.com

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, 2021 yılın ilk 4 ayında Türkiye’de sıfır otomobil satışlarının rekor kırdığını, ancak vatandaşın alım gücünü görmek için 2.el otomobil satışlarına bakmak gerektiğini hatırlatan Erkoç, ilk çeyrekte Türkiye’de satılan 2’nci el otomobillerin % 84’ünün 5 yaş ve üzeri, % 57’sinin ise 10 yaş ve üzeri yani eski araçlardan oluştuğunu belirtti. Döviz kurunun dalgalı seyrinin ve yüksek faiz oranlarının da piyasayı olumsuz etkilediğine dikkat çeken Erkoç, faiz oranlarının düşmesi gerektiğini, bu sayede ticaretin hız kazanacağını ifade etti. Bu arada, 2. el otomobil ilan platformu arabam.com’un, geçtiğimiz Mayıs ayının ilân verilerine göre de Mayıs ayında en çok ilân “otomobiller” için ve 50.000 TL – 100.000 TL aralığındaki fiyatı daha makul sayılabilecek araçlar için verilmiş olması vatandaşın alım gücüne dair ipuçları taşıyor. 

2. el’de fiyatlar yükselişe geçer

Erkoç, yaz mevsiminin gelmesi ve kademeli açılma ile ikinci el piyasasının hareketleneceğini ifade ederken, ‘’Ertelenen talepler satışa dönmeye başladı; 2. El’de düşen fiyatlar tekrar yükselişe geçebilir’’ dedi. arabam.com’dan yapılan açıklamada ise, koronavirüsün otomotiv sektörüne olan etkileri devam ettiği belirtilirken, “1 Haziran 2021 tarihi itibari ile kısıtlamaların kademeli olarak kalkmasıyla, ertelenen taleplerin artış göstermesi bekleniyor. Öte yandan devam eden çip krizi giderek büyüyor ve tedarik nedeniyle olumsuz etkilenen sıfır km. araçların, 2. el araç fiyatlarını da artış yönünde etkilemesi bekleniyor” denildi.

Çip krizi

Dünya genelinde araç üretiminde yaşanan çip krizinin kısa ve orta vadede sıfır araç üretim ve tedariğini sekteye uğratacağının altını çizen Erkoç, “Bu durumda ikinci el otomobile talebin artacağını öngörüyoruz. 

Haziran ayından itibaren piyasanın hareketleneceğini ve bu hareketliliğin de yıl boyu süreceğini söyleyebiliriz’’ dedi. Bu arada, Türkiye’de Ford Otosan, Renault, Tofaş, Honda gibi markalar üretimini sınırlandırmaya gitmesi de arabam.com’da verilen araç ilânları incelendiğinde en çok ilânda bulunan araç markaları sırasıyla Renault, Fiat, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Citroen ve Honda olarak görünüyor. Yani talebin, üretimine ara verilen markaların da ikinci el araçlarına yöneldiğini söylemek mümkün. Çip krizinin, yüksek kilometreli araçlarını elinden çıkarmaya çalışan kişileri de aracını satma yönünde etkilediği ifade ediliyor. 

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