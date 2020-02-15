Yeni Actros satışta

Mercedes-Benz Türk, en teknolojik kamyonu Yeni Actros ile ürün gamını yeniledi.

Mercedes-Benz Türk’ün Aksaray Kamyon Fabrikası’nda üretilen Yeni Actros çekiciler; “Hepsi bir. O benzersiz” sloganı ile Türkiye’de satışa sunuluyor. Yeni Actros; teknoloji, ekonomi, güvenlik ve konfor konularında sektörde benzeri olmayan yenilikler sunuyor. MirrorCam ve Öngörülü Sürüş Sistemi gibi ileri teknolojik özellikleri sayesinde %6.3 yakıt ekonomisi sağlarken; Aktif Fren Asistanı 5 gibi rakipsiz güvenlik donanımları ve sunduğu eşsiz konfor ile hem sürücünün hem de araç sahibinin beklentilerinin üzerinde bir performans sağlıyor. Yeni Actros’un üstün özellikleri ile donatılan Mercedes-Benz çekici ailesinin yeni üyeleri Actros 1845 LS, 1848 LS ve 1851 LS; artırılmış motor güçleriyle yüksek performans ve verimliliği bir arada sunuyor.