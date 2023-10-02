Yeni Corsa Ekim’de geliyor

Opel’in, en çok satılan B segmentindeki modeli Corsa, yenilenen yüzüyle Ekim ayı içinde hem içten yanmalı motor seçenekleri hem de elektrikli versiyonuyla ülkemiz yollarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Türkiye’de 2023’ün ilk 8 aylık döneminde, B-HB segmentinde ithal araçlarda lider konumda olan model, yenilen Opel Vizör marka yüzü ve arka tasarımıyla, Opel’in karakteristik ön ve arka cephesini yeni döneme uyarlıyor. İç mekanda tamamen dijital kokpitiyle zenginleşen görünüm, Qualcomm Technologies’in Snapdragon® Kokpit Platformu’na dayanıyor ve 10 inç’e kadar büyük renkli dokunmatik ekrana kavuşuyor.

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