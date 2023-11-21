Yeni Opel Combo hazır

Opel’in bir çok yeni güvenlik teknolojilerini ekleyerek yenilediği hafif ticari modeli Combo, dizel ve elektrikli versiyonlarıyla kompakt van sınıfında dikkat çekiyor.

Opel, Combo ile ilgili detayları açıkladı. Önceki neslin tüm avantajlarını koruyan yeni kompakt van, yeni ön cephe ve yeni dijital kokpit gibi önemli yeniliklerle dikkat çekiyor. Ayrıca kendi segmentindeki en ileri teknolojiye sahip Intelli-Lux LED Matrix Far® özelliğine de sahip ilk model oluyor. Yeni Opel Combo Elektrik, daha uzun bir sürüş menzili de sunuyor. “Eco”, “Normal” ve “Power” sürüş modları seçeneklerine sahip ve yeni 50 kWsa bataryasıyla tek şarjda 330 kilometreye (WLTP) kadar yol kat edebiliyor. Yeni nesil elektromotor 100 kW/136 HP güç ve 270 Nm tork sağlarken yeni Combo Elektrik’i, 130 km/s maksimum hıza ulaştırabiliyor. Standart 7,4 kW entegre şarj cihazı ile batarya, 100 kW halka açık şarj istasyonlarında 30 dakikadan daha kısa bir sürede, kapasitesinin yüzde 80’ine kadar şarj edilebiliyor.

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