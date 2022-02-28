Yeni Peugeot 308: En İyi Şehirli ve Kompakt Otomobil

Fransız üreticinin kompakt sınıftaki başarılı temsilcisi yeni PEUGEOT 308, 2022 Trophées de L’Argus’da “Şehirli ve Kompakt Otomobil” kategorisinde zorlu rakipleri geride bırakarak zafere ulaştı.

Yeni PEUGEOT 308, “Kadınlar Dünyasında Yılın Otomobili” jürisi tarafından “Yılın En İyi Şehirli Otomobili” seçilmesinin ardından bu prestijli ödülü de kazanarak başarısını taçlandırdı. Bu yıl 29’uncusu gerçekleştirilen Trophées de L’Argus Ödülleri’nin jüri üyeleri, PEUGEOT 308’in açık ara zaferini değerlendirirken; sürüş keyfi, tasarım, kalite, konfor ve dinamizm gibi özellikleri bir arada sunmasından övgüyle söz etti.

PEUGEOT DNA’sına sonuna kadar bağlı, duyguları harekete geçiren keskin tasarımıyla rakiplerinden çok daha üstün ve dinamik bir otomobil olan yeni PEUGEOT 308, bu eşsiz özelliklerini prestijli ödüllerle taçlandırmaya devam ediyor. “Avrupa’da Yılın Otomobili” ödüllerinde finale kalan 7 modelden biri olmayı başaran yeni PEUGEOT 308, “Kadınlar Dünyasında Yılın Otomobili” jürisi tarafından “Yılın En İyi Şehirli Otomobili” seçilmesinin ardından 2022 Trophées de L’Argus’da “Şehirli ve Kompakt Otomobil” kategorisinde zorlu rakipleri geride bırakarak zafere ulaştı.

L’Argus Genel Yayın Yönetmeni Grégory Pelletier değerlendirmesinde, “Yeni PEUGEOT 308, kompakt hatchback kategorisinde, Argus jürisinin açık ara favorisi oldu. Tarz, sürüş keyfi, konfor, teknolojik donanımlarının yanında, yeni PEUGEOT 308 performans açısından da premium modeller seviyesine ulaştı” dedi.

Ödülü değerlendiren PEUGEOT Genel Müdürü Linda Jackson ise, “Yeni PEUGEOT 308’in Argus Ödülü’nü almış olması bizler için büyük bir gurur. Otomobilleri nasıl değerlendireceğini bilen uzman gazetecilerin verdiği çok önemli bir ödülün sahibi olduk. 308’in baştan çıkarma gücü hiçbir şekilde şüpheye yer vermiyor. Bu ödül aynı zamanda modelin pazara yön veren teknolojik özelliklere ve niteliklere sahip olduğunu teyit ediyor. Otomobil severler de bu konuda hemfikir. Bunun yanında yeni 308’imiz Ocak 2022’den itibaren Fransa pazarında C segmentinin lideri konumunda” şeklinde konuştu.

Trophées de L’Argus, 18 gazeteci, değerleme uzmanı ve teknik referans uzmanından oluşan bir jüri tarafından veriliyor. Araçlar; satın alma ve kullanım bütçesi, ikinci el değeri, tüketim, yenilikler ve kullanıcı faydası (kalite, konfor, sürüş keyfi ve tasarım) kriterlerine göre değerlendiriliyor. Trophées de l’Argus jürisi üyeleri, oylarını ve yeni PEUGEOT 308’in açık ara zaferini değerlendirirken; sürüş keyfi, tasarım, kalite ve konfor ile dinamizmi gibi nitelikleri bir arada sunmasından övgüyle söz etti.

Yeni PEUGEOT logosunu taşıyan ilk model

PEUGEOT markasının yeni logosunu taşıyan ilk model olan Yeni PEUGEOT 308; 5 kapılı hatchback ve station wagon olmak üzere iki farklı gövde tipiyle üretiliyor. PEUGEOT 308 yüksek verimlilik seviyesine sahip; benzinli (110 ve 130 HP) veya dizel (130 HP) motorlar dışında şarj edilebilir hibrit (180 ve 225 HP) seçeneklerle de sunuluyor. Ayrıca önümüzdeki sene tamamen elektrikli bir model de ürün gamına dahil edilecek. Dış tasarımı gibi PEUGEOT 308’in iç mekânı da dikkat çekici. Kaliteye gösterilen özen, yeni nesil dijital ara yüzler, daha sezgisel ve direkt bir sürüş deneyimi sunan kompakt direksiyon simidi ile farkını ortaya koyan PEUGEOT i-Cockpit’in benzersiz ergonomisi dikkat çekici ve modern bir iç mekân meydana getiriyor.