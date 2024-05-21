Yeni Yaris Cross Hybrid yolda

Toyota’nın Şehirli SUV’u Yeni Yaris Cross Hybrid Haziran’da Türkiye’de.

Toyota’nın 2021 yılında ilk kez tanıtılmasının ardından büyük bir beğeni toplayan ve sayısız ödülün sahibi olan Yaris Cross Hybrid, yenilenerek B-SUV segmentindeki iddiasını daha ileriye taşıyor. Dünya’da Yılın Şehir Otomobili unvanına sahip Yaris Cross Hybrid, yenilenen ürün gamıyla birlikte Haziran ayından itibaren Türkiye’de de yollara çıkmaya başlayacak.

Yeni Yaris Cross Hybrid’in ilk bakışta dikkat çeken tasarımı, zengin donanım seçenekleri, gelişmiş teknolojik özellikleri ve yeni renk seçenekleriyle buluşuyor. Çift gövde rengiyle de tercih edilebilen Yeni Yaris Cross Hybrid, daha geniş ve güçlü görünüme sahip ön-arka tampon tasarımıyla SUV tarzının altını çiziyor. Yeni 17 inç siyah alaşım jant seçeneği, yeni Granit Gri ve Neptün Mavi renk alternatifleri ile kabinde yer alan yeni koltuk tasarımı da, Yaris Cross Hybrid’in şıklığını daha ileri seviyeye taşıyor.

Toyota, Yeni Yaris Cross Hybrid modelini iki farklı tam hibrit seçeneğiyle müşterilerine sunacak. Yeni Yaris Cross Hybrid için bu seçenekler, yüksek verimliliğiyle öne çıkan 116 HP hibrit ve yüksek performans ve düşük yakıt tüketimiyle öne çıkan 130 HP hibrit versiyonları olacak. Tam hibrit motor seçeneğiyle sunulacak Yeni Yaris Cross Hybrid, teknolojiyi ve trendleri takip eden müşterileri hedefleyecek.

Yeni Hybrid 130 versiyonu, Toyota’nın beşinci nesil hibrit bileşenleriyle donatıldı. 1.5 litrelik yeni tam hibrit sistemi, daha büyük ve daha güçlü bir elektrik motoruyla kombine ediliyor. Bu sayede sistem, 130 HP kombine güce ve 185 Nm torka sahip oluyor. Hızlanmalarda esnek bir performans sunan Hybrid 130, sürüş deneyimini de daha ileriye taşıyor. Verimlilikten ve performanstan ödün vermeyen Yaris Cross Hybrid 130, 0-100 km/s hızlanmasını 10.7 saniyede tamamlıyor. 101-116 g/km CO2 emisyonu ile sınıfının en düşük değerlerini sunan araç, 4.5-5.2 lt/100 km tüketim ortalamasına sahip. Yaris Cross Hybrid 130 tüm bu özelliklerle daha çevik performans sunarken sürücüye daha dinamik ve kendinden emin bir sürüş deneyimi yaşatıyor.

116 HP’lik tam hibrit versiyonu ise, 116 HP gücü ve 141 Nm torkuyla düşük hızlarda daha keskin tepkiler verecek ve elektrik motorunu daha uzun süre kullanarak verimliliği artıracak şekilde geliştirildi.

Yaris Cross Hybrid’in her koşulda çevik ve güven veren performansı, GA-B platformuyla tamamlandı. Platformun alçak ağırlık merkezi ve yüksek rijitlik sağlayan yapısı, Yaris Cross Hybrid’in sürücünün tepkilerine anında yanıt vermesini ve gövde burulmasının da en aza indirilmesini sağladı. Bununla birlikte Yeni Yaris Cross Hybrid modelinde, gürültü ve titreşimi daha da azaltmak adına bir dizi güncellemeler yapıldı. Motor gürültüsünü düşürecek güncellemelerin yanı sıra rüzgar ve yol gürültüsünü engellemek adına daha kalın ön cam, ön ve arka yan camlara yer verildi.

4,180 mm uzunluğa, 1,765 mm genişliğe, 1,595 mm yüksekliğe ve 2,560 mm aks aralığına sahip Yeni Yaris Cross Hybrid, 397 litre bagaj hacmine sahip ve koltuklar katlandığında 1097 litrelik hacim sunuyor.