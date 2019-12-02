Yerini sağlamlaştırdı

Yeni teknolojiler eklenen, daha taze ve çekici bir tasarıma kavuşan Yeni Dacia Duster, fiyat/performans açısından tercih edilebilir bir SUV olarak yerini sağlamlaştırmış gözüküyor.

1.2 litre benzinli ve 1.5 litre dizel versiyonlarını da test ettiğimiz Dacia Duster, yeni motoru ile çevreciliğine katkı yapıyor. Dacia’nın lokomotif modeli Duster, ciddî bir değişim geçirmişti ve motor yelpazesine şimdi de yeni nesil 1.3 litrelik benzinli 130 HP’lik gücü ekledi. Kullanılan söz konusu turbo beslemeli ünite, hem performanslı hem de oldukça tutumlu. Kısacası bu haftaki test misafirimiz Comfort, Prestige ve Prestige Plus donanımlarıyla satılan, sürüş keyfi arttırılmış Dacia Duster 1.3 TCe 4x2 manuel versiyonu oldu.

DIŞTAN BAKINCA

Duster, yenilenen tasarımı ile daha iddialı bir karakter ve güçlü bir duruş sergiliyor. Diğer bir ifadeyle, yerini aldığı modele göre daha dinamik hatlara ve şık bir görünüme kavuşmuştu. Krom radyatör ızgarası, otomobilin en uç köşelerinde yer alan ön farlara kadar uzanarak otomobilin daha geniş görünmesini sağlıyor. Havalandırma panjurlarının yeni tasarımı kalite algısını arttırmış.

Tamponun eskisine göre daha şişkin bir yapıya sahip olması da onu güçlü gösteren ayrıntılar arasında. Üçe bölünmüş LED gündüz farlarını da ihtiva eden yeni far imzası ile dikkat çekiyor. Arka kısım otomobile ayırt edici bir duruş kazandırıyor. Duster’ın dört kareden oluşan arka farları otomobilin uç köşelerinde yer alıyor. Prestige Plus donanımıyla standart olarak gelen 17 inçlik alüminyum alaşımlı jantlar ise Duster’a diğer donanım seviyelerine göre daha lüks bir hava katmış. 4341 mm uzunluk, 1804 mm genişlik ve 1693 mm yükseklik ölçülerine sahip yeni Dacia Duster’ın bagaj hacmi ise 445 litre.

İÇTEN BAKINCA

6 yıldır segmentinde liderliği elinde bulunduran Duster’ın iç mekân tamamen yenilenerek kalite imajını güçlendiriyor. Şalter şeklindeki tuşlar, krom kaplı yuvarlar klima kumandaları, 7 inçlik multimedya ekranı ve yeni ön konsol, oldukça şık görünüyor. Hidrolik direksiyonun yerini yeni elektrik destekli direksiyon almış. Direksiyondaki bir diğer yenilik de hem yükseklik hem de derinlik ayarı olması. Konsolda 360 derece görüş kamerası mevcut.

Yenilenen gösterge tablosu dikkat çekerken daire formlu havalandırma ızgaralarının kullanımı kolay ve görünüme de olumlu bir etki yapıyor. Bolca sert plastik kullanımı sürse de işçilik ve ergonomi konusunda başarılı. Genişlik ve ferahlık konularında sıkıntı yaşanmıyor. Eşya gözlerinin sayısı yeterli ve buna koltukların altına yerleştirilen saklama gözleri de eklenmiş.



MOTOR VE PERFORMANS

Anahtar cebinizde olduğu halde çalıştırabildiğiniz yeni Duster #Hakkınıver sloganı ile lanse edilmişti. Yeni Duster’ın kaputunun altında vazife yapan 1.3 litrelik yeni nesil turbo benzinli motor 5300 d/d’de 130 HP güç ve 2300 d/d’de 240 Nm tork üretiyor ve 6 kademeli manuel şanzımanla kombine edilmiş. 0-100 km/s hızlanmasını 10.4 saniyede gerçekleştirirken 191 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor. Yeni nesil Euro VI normlarına sahip motorun yüksek güç üretmesinin yanında önemli avantajı sakin kullanımlarda ekonomik tüketim değerleri sunması. Fabrika verilerine göre aracın ortalama tüketimi 6.0 lt/100 km ve testimiz süresince elde ettiğimiz değer 6.7 lt/100 km oldu.

Tabiî sabit hızlı sürüşlerde 6.0 lt/100 km.yi ve altını altına görmek mümkün. Bunun yanında sessiz çalışma karakteri, güçlü yapısı ve makul diyebileceğimiz bir tüketim değeri 1.3 litrelik Tce’yi Duster’ın en iddialı motor seçeneği haline getiriyor.

Yüksek yapı, aracın virajlarda hafif de olsa yatmasına sebep olsa da aracın tutunma limitleri yeterli düzeyde. Süspansiyon sistemi de sürüş konforunu arttırıyor.

DONANIM

Prestige Plus donanımıyla test ettiğimiz otomobilde, 17 inçlik alaşım jantlar, krom dış dikiz aynaları, siyah/krom çift renkli tavan barları, krom ön/arka koruma kızakları, karartılmış arka camlar, 360 derece kamera sistemi, kör nokta uyarı sistemi, otomatik klima, eller serbest Dacia kart sistemi, Prestige Plus döşeme, park sensörü, otomatik farlar, 6 hava yastığı, ESP, yokuş kalkış desteği, hız sabitleyici gibi uzun bir liste sunmasıyla fiyat/performans açısından tercih edilebilir bir SUV olarak önemli seçenekler arasında...

TEST SÜRÜŞÜ: RECEP BOZDAĞ

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