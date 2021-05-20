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20 MAYIS 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Medresetü’z-Zehra’nın kılcal damarları

OZAN KAYA
20 Mayıs 2021, Perşembe 00:12
“Kılcal damar veya kapiler vücuttaki en küçük kan damarlarına verilen isimdir.”

“Ortalama bir insan vücundaki kılcal damarların toplam uzunluğu yaklaşık 40.000 km’dir. Kılcal damarların içerisinde dolaşım hızı ve basıncı düşüktür. Doku hücreleri ile temas halinde olması sebebiyle dokular arası beslenmede büyük önem taşımaktadır.”

Yeni bir hasbihal konusu inşallah. Sizlere anatomi anlatmayacağım, haddim de değil zati.

Az önce twitter da ünlü bir finans Profesörünün pozitif eğitim almış/ almamış toplumların eleştiren bir yazısına, Medresetü’z-Zehra projesini anlatan kaynaklar ile cevap vermeye çalıştım. Konumuz burası da değil.

Aynı anda kuzenim günlük Risale-i Nur okumasında dikkatini celp eden metinleri benimle tefekkür etmek için paylaşıyordu.

Konuya cevaben değil de, şu an evde ders okumasının ehemmiyetine verdiğim cevap ile (Okumalarını eşinle yapsan, ders niteliğinde. Tam bir medresetül-zehra projesinin bir kılcal damarı olursunuz ailecek.) bir hasbihalı sizlerle paylaşma fikri oluştu. 

“Herbir adam eğer hanesinde dört beş çoluk çocuğu bulunsa kendi hanesini bir küçük medrese-i Nuriyeye çevirsin. Eğer yoksa, yalnız ise, çok alâkadar komşularından üç-dört zat birleşsin ve bu heyet bulundukları haneyi küçük bir Medrese-i Nuriye ittihaz etsin. Hiç olmazsa işleri ve vazifeleri olmadığı vakitlerde, beş on dakika dahi olsa Risale-i Nur’u okumak veya dinlemek veya yazmak cihetiyle bir miktar meşgul olsalar, hakikî talebe-i ulûmun sevaplarına ve şereflerine mazhar oldukları gibi, İhlâs Risalesi’nde yazılan beş nevi ibadete de mazhar olurlar. Hakikî ilim talebeleri gibi, onların maişetlerini temin hususundaki âdi muameleleri de bir nevi ibadet hükmüne geçebilir” diye kalbe ihtar edildi. Ben de kardeşlerime beyan ediyorum.” (Emirdağ Lâhikası)

Gelelim Kılcal Damar meselesine.

Evimizde yaptığımız ders ile temsil-i misal Kılcal Damarlar hükmünde, Medresetü-z Zehna’nın çekirdeği gibidir, kanaatimce. Sonraki daire mahall derslerimiz. Bir sonraki, bir sonraki derken çember genişliyor. Daha geniş dairede yapılan dersler; bir kalp, bir beyin hükmünde bütün vücuda maddî /manevî enerji verirken; Şahs-ı manevî ile ruhunuza verdiği iman enerjisi tartışılamaz oluyor, kanaatindeyim. Ve Üstad’ımızın yukarda zikrettiği evdeki okumalarımızın ehemmiyeti ile temin ettiği ihlâs ve iman hakikatleri kılcal damarlarımızdan hücrelerimize kadar işliyor, inşallah.

Bu minvalde ikidir değindiğim Hüve nüktesinin mana-i harfi  cilvelerinde ve tefekküründe yapılan umumî derslere iştirak ile o geniş dairede mütehassis ağabeylerden dinlediğim dersler, benim dar dairemde açılan pencerelerin tefekkürî bir saat geçirmeme izin veriyor, Şahs-ı Manevinin dersleri sayesinde, inşallah. 

Allah, evlerimizi Medresetü-z Zehna’nın en dar dairesi olarak kabul etsin. Amin.

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