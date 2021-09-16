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16 EYLÜL 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

El Mevtu Hakkun Ölüm Haktır

OZAN KAYA
16 Eylül 2021, Perşembe
Bir gün en yakınım, belki de cemaatten değerli bir ağabeyim, bir mesaj yayınlayacak. “Tarsus Cemaatimizden Ozan Kaya kardeşimiz vefat etmiştir. Rabbimiz, Râhim ismi hürmetine merhamet eylesin, Efendimizin (asm) ve Üstadımızın Şefaatine nâil eylesin ve komşularından bir komşu olsun. Amin. Cenazesi şu gün, şu saat, şuradan kaldırılacaktır.”

“İnna Lillâhi ve İnnâ İleyhi Raciûn”

Mesajı okuduğunuzda belki üzüleceksiniz, belki de sevineceksiniz, imanını kurtararak gitti diye. (Allahu âlem)

Belki, hemen hatim dağıtacaksınız.

Belki resimlerim paylaşılacak. Arkamdan iyi/kötü sözler yazacaksınız.

Belki cenazeme katılacaksınız.

Vasiyetimdir: Definden sonra bir ağabeyimiz mutlaka, Risale-i Nur’dan 17. Lema’dan 12. Nota’nın hepsini okusun. Orada Ozan diye seslensin ki, işitsin herkes..

“Ey Hâlık-ı Kerim’im ve ey Rabb-ı Rahîm’im! Senin [Ozan Kaya] ismindeki mahlûkun ve masnuun ve abdin hem âsi, hem âciz, hem gafil, hem cahil, hem alîl, hem zelil, hem müsi’, hem müsinn, hem şakî, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde, kırk sene sonra nedamet edip senin dergâhına avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiatlarını itiraf ediyor. (Lem’alar - 130)”

Küllü nefsin żâ-ikatu-l mevt/ śümme ileynâ turce’ûn

Her nefis ölümü mutlaka tadacaktır. Sonra da bizim huzurumuza döndürüleceksiniz. (Ankebut 57)

9 Eylül doğum günümdü.

Kuzenim tebrikle birlikte, sülâle ortalamamızın 50 yaş olduğunu belirtip, sona yaklaşıyorsun dedi. Günün ehemmiyetine çok nükteli bir nokta koymuştu, benim için.. (Allahu âlem)

Dün bir ağabeyimizin cenazesine katıldım. Taziye yerinde yemek sonrası duâlar okundu. 

Sabahtan vefat haberi ile ağabeylerin taziye mesajları, geçmiş hizmet hatıraları ve resmi paylaşıldı.

Bu arada taziye mesajları gelmeye devam ediyor, ağabeyler duâ ediyordu.

Bende ise derin hâl devam ediyor(du).

Ne zaman benim taziye mesajım yayınlanacak?

O an ben Münker ve Nekir meleklerine nasıl cevap veriyor olacağım.

Hadiste “Lezzetleri tahrip edip acılaştıran ölümü çok zikrediniz” diye bu rabıtayı ders veriyor. Rabbimiz, imân ile ruhumuzu teslim etmeyi nasip eylesin. Amin.

Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü.

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