"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 HAZİRAN 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Şahs-ı maneviyedeki ağabeyler

OZAN KAYA
05 Haziran 2021, Cumartesi
Başımdan geçen bazı olaylarla Şahs-ı Maneviye’nin ehemmiyetini ikrar etmemi anlatacağım, izninizle.

Şöyle ki: Risale-i Nurlar’ı ilk (2006) okumaya başladığımda, her konuyu hemen anlayamıyordum. “Anladım” dediğim cümleler ve konuları daha sonra bir daha okuduğumda, “aaa bunu da mı demek istemiş?” diye hayretler içinde kalıyordum.

O aynı konuyu bir ağabeyden dilediğimde ve “burada bunu da demek istemiştir” dendiğinde; daha da hayretler içinde kalıyordum.

Dar aklımın daha dar olduğuna şahit oluyordum. Sonra bu ağabeylere daha çok ehemmiyet vermeye başladım. Onlar sayesinde daha iyi Risale-i Nur’u anlıyordum. İş gereği şehir değiştirmek zorunda kaldım.

Başka ağabeylerle tanıştım, aradığımı bulmuştum. Bir tanesi duâ küpü, konuşmasa, yanımda nefes alsa yetiyordu. Diğeri dağ gibi, deniz gibi. Her sualime Risale-i Nur’dan tarihî ve mantıkî cevaplar alıyordum. Bir gün duâ küpü ağabeyim ahirete göçtü (Allah rahmet eylesin), diğerinden de yine şehir değişikliğim sebebiyle ayrıldım. 

Uzattığımın farkındayım. Zamanla bu ağabeylerin güneşe bakan birer ayine olduğunu anladım.

“Meselâ, hararet ve ziya sana bir âyine vasıtasıyla gelir. Sen de, güneşe karşı minnettar olmaya bedel, âyineyi masdar telâkki edip, güneşi unutup, ona minnettar olmak divaneliktir. Evet, âyine muhafaza edilmeli, çünkü mazhardır. İşte mürşidin ruhu ve kalbi bir âyinedir, Cenâb-ı Hak’tan gelen feyze mâkes olur, müridine aksedilmesine de vesile olur. Vesilelikten fazla, feyiz noktasında makam verilmemek lâzımdır.” (17. Lem’a)

Risale-i Nur’da bu metni kaç defa okudum bilemiyorum. Ancak şimdi şimdi anlamaya başlıyorum. Ağabeylerin bu âyinedarlığına sahipken, onlardan uzaklaşmak ya da kaybetmekle bir başka ağabeye yapışıyordum. 

Şimdilerde ise ağabeylerin bazen çok iyi bir ayine olduğunu görmekle birlikte her zaman bir enaniyetinin de olduğunu fark etmem uzun zaman aldı. 

“Çünkü enâniyeti okşar, gurura sevk eder. Kendini kapıcı iken padişah zannettirir. Hem kendi nefsine de zulmeder. Belki bir nevi şirk-i hafîye (gizli şirk/küfür) yol açar.” (17. Lem’a)

Sonra şöyle bir tokat yedim. Bir ağabey şöyle dedi, bir ağabey böyle yorumladı derken; bir ağabey de “yeter artık, ağabey, ağabey, ağabey; istişare ettiniz mi, meşveret kararı ne, Şahs-ı Manevi ne diyor?” diye sarstı beni.

Elhamdülillah çok şükür kendime geldim.

Hem şirk-i hafîye düşmekten kurtuldum, hem de ağabeyimi padişahlıktan azledip kapıcı olduğunu bildim. Âyine lâzım, ama asıl güneşi görüp divanelikten kurtuldum.

“Madem o hadsiz mahbubat fânidirler, beni bırakıp gidiyorlar; onlar beni bırakmadan evvel ben onları “Yâ Bâkî Ente’l-Bâkî” demekle bırakıyorum. (3. Lem’a)

Okunma Sayısı: 232
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Evini arayan seçmenin adresi Demokrat Misyon

    ABD’deki camilerin sayısı arttı

    ‘Sanal hayat’tan uzak durun

    Geçim sıkıntısı intiharları artıyor

    Çiftçi yok parasına satıyor, vatandaş alamıyor

    'Belarus'a yönelik daha fazla yaptırımlar hızlıca gelecek'

    AB, aşı teklifini DTÖ'ye sundu

    KKTC'ye 'karantinasız giriş' dönemi başladı

    Hatay'daki kazada Şehit olan Necati Yatkak, dualarla uğurlandı

    Vefat sayısı 75 gün sonra tekrar 100'ün altına indi

    Dolar bir yılda yüzde 30, Euro yüzde 40 arttı

    İşsiz ev gençliği oluştu

    "Karadeniz'deki toplam gaz keşfimiz 540 milyar metreküpe ulaştı"

    İstanbul Kanalı Marmara'yı öldürür

    Endonezya kıyılarında insanlık dramı...

    Türkiye en çok aşı yapılan 10. ülke konumunda

    Karneler basılı olarak da verilebilecek

    Ermenistan'ın döşediği mayın patladı: 3 Azerbaycanlı vefat etti

    '30 milyon doz Kovid-19 aşısı yapıldı'

    'Bilimsel dayanaktan tamamen yoksun iddialar'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Evini arayan seçmenin adresi Demokrat Misyon
    Ahmet BATTAL

    Siyasette safını seçip netleştirmek
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Marangoz Şevket Ağabey
    Cenk ÇALIK

    Canlı su ve Zemzem
    Cevher İLHAN

    “Parlamenter sistem” tartışması…
    Rukiye Anar

    Tâlut ve Câlut mücadelesinden bir hakikat remzi
    Genel

    Geçim sıkıntısı intiharları artıyor
    Risale-i Nur'dan

    İnsanlar hür oldular, ama yine abdullahtırlar
    Faruk ÇAKIR

    İstibdada bin tokat

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.