2018’in dahi gerisinde kaldı

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen 11. Kalkınma Planı hakkında yaptığı açıklamada, “11. Kalkınma Programı’nda ortaya konan 2023 hedeflerinin çoğu ise, 10. Kalkınma Planı’nda konan 2018 hedeflerinin dahi gerisinde kaldı” dedi.

2017 yılında çalışmalarına başlanan 11. Kalkınma Planı ancak 8 Temmuz 2019 günü TBMM’ye sunulabildiğini söyleyen Uysal, “Türkiye, 46 yıl sonra ilk defa bir yılı Kalkınma Planı bulunmadan geçirdi” şeklinde konuştu. 1963 yılından itibaren hazırladığı beş yıllık kalkınma planlarıyla da ülkenin geleceğe yönelik hedeflerini belirleyen Devlet Planlama Teşkilâtı (DPT) 2011 yılında kapatılarak, Kalkınma Bakanlığı’na dönüştürüldüğünü hatırlatan Uysal, “2018 yılı ile birlikte 10’uncu Kalkınma Planı dönemini doldurdu. 2017’de çalışmalarına başlanan 2019-2023 yıllarını kapsayacak 11. Kalkınma Programı ise bir türlü hazırlanamadı” şeklinde konuştu. Uysal, başlangıçtaki “2023’te dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına gireceğiz” söyleminin bir tarafa bırakılarak, 2023’te Türkiye’nin dünyanın 16. büyük ekonomisi olması hedefleniyor. Oysa IMF, daha birkaç gün önce Türkiye’nin 2019 sonunda ekonomik büyüklük açısından 20. sıraya gerileyebileceğini açıkladı. Türkiye ekonomisinin bir süredir içinde bulunduğu somut durum ile dilek ve temennilerden öteye gidemeyen 2023 hedeflerinin ne kadar gerçekçi olduğu ortada” dedi. Ankara – Fatih Karagöz

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