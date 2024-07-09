2024 emeklinin ölüm yılı olacak

Demokrat Parti Eskişehir İl Başkanı Hüseyin Özcan, haftalık Pazar toplantısında konuştu.

Emeklilerin yaşadığı sıkıntılar ve ekonomik problemlere değinen Özcan, “Keşke 2024’ü emekliler yılı ilan edeceklerine emeklilerin ölüm yılı ilan etselerdi. Çünkü bunların derdi emekliyi öldürmek değil, emekliyi süründürmektir. Türkiye’de maalesef insanlar emekliyi artık hamallık yaparken, çalışırken, araba yıkarken, simit satarken, mendil satarken görmeye başladık. Dolayısıyla bu insanların ve emeklilerin hayatlarının son deminde rahat, huzur içinde yaşamaları gerekirken, evlerinden çıkarken eşleri ‘akşam gelirken şunu al’ demesin diye evden gizlice çıkıyor.

Hamamyolu’nda emeklilerimiz maalesef biri görsün selam versin çay ısmarlasın diye gözlerine bakarak geçiyor insanların. Emekli bir bardak çay içmekten mahrum bırakıldı. Emekli mağdurdur. Emekli açlık sınırının altında yaşar hale gelmiştir. Emekli kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz. Bir an önce erken seçim diyorum” dedi.

Eskişehir - Anka