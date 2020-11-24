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24 KASIM 2020 SALI - YIL: 51

28 Şubat’ı solladılar

24 Kasım 2020, Salı 14:00
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Yalova İl Kongresinde konuştu.

İktidarı eleştiren Babacan, “28 Şubat sürecinde askerî vesayetin ülkemizi soktuğu karanlığa benzeyen bir baskı ortamındayız şu an. Hatta bugün, eleştiren, muhalefet eden hemen cezaevine gönderiliyor. Şu an bakın ülkemiz adeta bir düşünce suçluları ülkesi olmuş durumda. Bugünkü iktidar, fikrini beğenmediği vatandaşı, haberini beğenmediği gazeteciyi, twitini beğenmediği öğrenciyi cezaevine atıyor. Evet, 28 Şubat karanlığında inanan insanlara zulmettiler, ama KHK gibi yargı yolunu adeta bertaraf edip çoluk çocuk açlığa mahkum bırakılmayı bu iktidar döneminde gördük. Evet, 28 Şubat karanlığında asker medyaya baskı yaptı ama, onlara muhalif basın yayınlarına devam etti. Ben iktidar partisinin kuruluş günlerine bakıyorum, basının üzerinde bu kadar baskı yoktu. Basın rahat haber yapıyordu. Biz onlarca gazetecinin sadece muhalif oldukları için cezaevine atıldığını bu iktidar döneminde gördük” dedi. 

Yalova - Anka

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    24.11.2020 19:57:03

    Şu an KHK mağduriyetinin çözülmesini dile getiren tek siyasetçinin Ali Babacan olması bayağı elem verici.

Risale-i Nur Külliyatı

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