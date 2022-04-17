''6 liderin tarihî sorumluluğu var''

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “6 liderin tarih önünde bir sorumluluğu var. Biz Türkiye’yi buradan çıkarmak zorundayız. Biz küçük hesaplar peşinde koşup bu ittifakı bozamayız” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu’nun ‘üçüncü ittifak’ ile ilgili açıklamalarını değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, “Temel Bey, ittifak içinde bir ittifak olabileceğini düşünmüş. Temel Bey’in düşüncesi ittifaktan ayrılmak değil. Bu düşünceye de saygı duyacağız. 24’ünde toplanacağız bu konu da gündeme gelir” dedi.

Türkiye rahat bir nefes alacak

Karar TV’de Taha Akyol ve Elif Çakır ile “Gündem Özel’’ programında soruları cevaplayan Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili şu açıklamada bulundu: “Bir siyasi partinin fazla milletvekili çıkarmasının benim için bir önemi yok. Parlamentoda çoğunluğu oluşturmak önemli. O zaman Türkiye rahat bir nefes alacak. Bu çerçevede oturup konuşmamız lazım. Bu 8 seçenekli modeli bu işin uzmanları yapıyorlar. Her bir ilde ayrı çalışma yapılması lazım. Biz de yapıyoruz diğer partiler de yapıyorlar. Güzel sonuçlar çıkacak ortaya. Adına millet ittifakı dedik altında altı parti var. Güçlendirilmiş parlamenter sistemi getirmek istiyoruz. Bunu tek başına cumhurbaşkanı getiremeyeceğine göre parlamento çoğunluğu gerekiyor. Önemli olan hedefe ulaşmak. Biz hep beraber parlamento çoğunluğunu oluşturmamız lazım. Milletvekili listelerimizi diğer partilere açmaya hazırız.”

Kutuplaşmayı engelleyeceğiz

“Biz şöyle bakıyoruz, bir siyasi partinin tek başına fazla milletvekili çıkarmasının bana göre çok büyük şeyi yok” diyen Kılıçdaroğlu, “Ben 10 tane fazla çıkarsam, bir başka ittifak kurduğum parti 5 eksik çıkarırsa değil. Hep beraber nasıl parlamentoda çoğunluğu oluşturabiliriz. Parlamentoda çoğunluğu oluşturduğumuz zaman Türkiye’yi rahatlatmış olacağız. Türkiye’ye demokrasiyi getireceğiz, kutuplaşmayı engelleyeceğiz. Millet İttifakı olarak bizim bir hedefimiz var: Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi getirmek. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem tek başına cumhurbaşkanı getiremeyeceğine göre parlamento çoğunluğu gerekiyor. Önemli olan hedefe ulaşmak, önemli olan demokrasiyi getirmek. Bir partinin tek başına girmesi veya parlamento çoğunluğu olmadan fazla oy almasının bir anlamı yok” dedi.

Temel hedeflerden biri adaleti sağlamak

6 liderin tarih önünde bir sorumluluğu olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, “Biz Türkiye’yi buradan çıkarmak zorundayız. Biz küçük hesaplar peşinde koşup bu ittifakı bozamayız. Çünkü bu ittifak Türkiye’yi aydınlığa çıkarma konusunda bir araya gelen, hiçbir kişisel hesap gütmeyen bir ittifaktır. KHK ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız ve bazı hukukçu arkadaşlarımız KHK mağdurlarıyla toplantı yapıyor. Cinayet işlenir, baba hastanede öldürülüyor. Hastanede görüntüler var ama kayıp. 3 kez savcı değişti iddianame çıkmıyor. Adamlar o kadar güçlü ki. Arkamızda Erdoğan ve Adalet Bakanı var diyorlar. Nasıl oluyor da Türkiye Cumhuriyeti Devleti adaleti sağlayamıyor. Bunların tamamı çözülür. Adaleti sağlayamazsanız toplumda güveni de sağlayamazsınız. Kurduğumuz masanın temel hedeflerinden biri de adaleti sağlamak” ifadelerini kullandı.