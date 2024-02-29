8. paket de hiçbir derde deva olmaz

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, Genel Kurul’da 8. Yargı Paketi görüşmelerine başlanmadan düzenlediği basın toplantısında, paketin yapısal sorunları çözmekten uzak olduğunu belirtti.

Yeneroğlu, “Sorunların asıl kaynağına inmekten uzak, günü kurtarma amacı taşıyan bir anlayışla değil sekiz yüz yargı paketi de hazırlasalar hepsi işlevsiz ve yetersiz kalacaktır” diye konuştu. Yeneroğlu, “Sanki Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımayan kendileri değilmiş gibi yargı paketinin gerekçesi Anayasa Mahkemesi kararlarına atıflarla dolu. Atıf yapmayı biliyorlar ama karara uymaya gelince ortada yoklar. Yahu bu AYM kararları atıf yapmak için değil uyulsun diye var, adalet yerini bulsun diye var, madem atıf yapacak kadar değerli görüyorsunuz, kararlara uysanıza… Dertleri adalet değil de göz boyamak olunca işte böyle uymadıkları kararlara atıf yapmakla yetiniyorlar” dedi.

Ankara - Adnan Solmaz