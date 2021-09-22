'83 milyon, huzura hasret'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Hiç kimseyi düşmanlaştırmak gibi bir niyetlerinin olmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, ülkede 83 milyonun huzur içinde yaşamasını istediklerini vurguladı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: “Onu düşmanlaştır, bunu düşmanlaştır, kamplaşma yap. Bu kadar dert varken bunların derdi mi yok? Çocuklar yatağa aç giriyor.

Sen 20 yıldır Türkiye Cumhuriyeti’nde görev yapıyorsun, yönetiyorsun Türkiye Cumhuriyeti devletini. 20 yılda yurt sorununu çözemedin. Bir yılda çözülecek sorunu çözemedin. Şimdi kalkmış bana bir sürü lâf ediyorlar. İstediklerini etsinler, yine söz veriyorum, bu ülkenin bütün sorunlarını çözmeye kararlıyım, dostlarımızla beraber çözeceğiz. Sorunlarla boğuşan değil, nefes alan bir Türkiye’ye ihtiyacımız var. Sorunlarıyla ‘Nereye gidiyor bu memleketin hali?’ diye sormayacak vatandaş, o sorunlardan sıyrılacak, görkemli, güzel, ahlaklı, temiz bir siyaseti ve onun büyüttüğü Türkiye’yi görecek. Hedefimiz bu.”