ABD'den Hong Kong'a yaptırım hazırlığı

ABD Senatosu Pekin'in şiddetle itiraz ettiği Hong Kong'daki gösterilere destek veren tasarıyı oy birliği ile kabul etti. Pekin, bu adıma misillimede bulunacağını belirterek, Washington'u Çin'in içişlerine karışmakla suçladı.

Hong Kong gösterilerini destekleyen tasarının Senato'dan geçmesinin ardından Çin Dışişleri Bakanlığı, Pekin'deki ABD Büyükelçilik görevlilerinden William Klein'i bakanlığa çağırdı.

Diğer yandan Hong Kong hükümeti de söz konusu tasarının Hong Kong-ABD ilişkilerine olumsuz etkisi olacağını açıklamasını yaptı.

Tasarı, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Hong Kong'un özerk yapısını koruyup korumadığını takip etmek ve Hong Kong'da bulunan ABD vatandaşlarının Çin'e iade tehlikesine karşı korumaları için önlemler almasını öngörüyor.

Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası tasarısı ayrıca ABD'nin Hong Kong'a ticaret, ihracat ve iş dünyasına yönelik ayrıcalıklar tanıyan ve kentin özel yönetim bölgesi olarak sahip olduğu özerkliği kabul eden ABD Hong Kong Siyaset Yasası'nda değişiklik öngörüyor.

Japonya ve Çin borsaları üzerinde olumsuz etkide bulunan Senato'nun bu adımı, Washington-Pekin arasındaki ticaret savaşlarının devam ettiği bir zamana denk geliyor.