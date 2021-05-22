ABD Dışişleri Bakanı: Türkiye ile iş birliğinin sürdürülmesi önemli

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Ortak öncelikler konusunda NATO müttefikimiz Türkiye ile iş birliğinin sürdürülmesi büyük önem taşımaktadır" dedi.

ABD ile Ankara arasındaki iplerin İsrail-Filistin çatışmaları üzerinden gerildiği günlerde Blinken'den "Türkiye ile iş birliğinin sürdürülmesi" yönünde bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanı, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,"Bugün Mevlüt Çavuşoğlu ile tam da zamanında konuşma fırsatı buldum. Ortak öncelikler konusunda NATO Müttefikimiz Türkiye ile iş birliğinin sürdürülmesi büyük önem taşımaktadır. Ayrıca Yunanistan ile yapıcı görüşmelere desteğimizi dile getirdim. Demokrasi ve insan haklarının önemini vurguladım.” değerlendirmesinde bulundu. Euronews Türkçe

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