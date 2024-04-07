AKP’de Mehmet Uçum’a tepki

AKP içinde yaşanan Van tartışmasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın danışmanı Mehmet Uçum’a tepki gösteren AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Orhan Miroğlu, AKP içinde ciddi bir muhasebeye ihtiyaç olduğunu, ancak partiyi mevcut halde tutmak isteyenler bulunduğunu söyledi.

Van Büyükşehir Belediyesi’ni yüzde 55’ten fazla oy alarak kazanan DEM Parti adayı Abdullah Zeydan’a mazbata verilmemesi ile başlayan Van tartışması AKP içerisinde Kürt sorunu, demokrasi ve özgürlüklere ilişkin bir tartışma başlattı. DW Türkçe’nin haberine göre, Miroğlu, önceki gün bir açıklama yaparak Erdoğan’ın danışmanı Uçum’un Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) mazbatanın Abdullah Zeydan’a verilmesi kararını eleştiren AKP’lileri hedef alan sözlerine tepki göstermiş, “Partinin kurucusu arkadaşlarımız ve vekillerimiz susturulacaksa parti içindeki Kürt aktörlerin fikirlerini ifade etmelerini nasıl bekleriz?” ifadelerini kullanmıştı. *** Metiner de Uçum’a cevap verdi

Pek çok AKP’li ismin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın danışmanı Mehmet Uçum’a yönelik eleştirileri sürerken, eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner dün sosyal medya hesabından çok sert bir açıklama yaparak Uçum’u “kibirli bir devlet dili kullanmakla” suçladı. Metiner, açıklamasında, “Solcu bir geçmişten geliyorsunuz. İttihatçı bir düşünceye de mensup olabilirsiniz. Ama soruyorum size: Kendinizi devlet gibi görüp kibirli bir dille devlet adına AK Parti’mizin içinde sizin gibi düşünmeyen değerli kardeşlerimize parmak sallama cüretini nerden alıyorsunuz?” diye sordu. Haber Merkezi

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