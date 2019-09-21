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21 EYLÜL 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

AKP iktidarının sonu geldi

21 Eylül 2019, Cumartesi 17:00
İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın siyasette yeni bir dönemin başladığını söyleyerek, “Bugün Türkiye’nin kaderi değişmiştir. Yeni bir dönem başlamıştır. Yeni dönem, ‘Korkuya dayalı yapının’ çöktüğünü, ‘Biz ne yaparsak yapalım AKP kazanır algısına dönüştüğü’ bir yapıdan, bugün abandone olmuş, ringde sallanan, ne yaptığını bilmeyen bir iktidarla karşı karşıyayız” dedi.

Sözcü’nün haberine göre,“AKP kendi içinde bir çözülme ve bölünme yaşamaktadır. AKP kendi içindeki kanama ve ayrışmayı bir türlü durduramamaktadır” diyen Aydın, “Türkiye ekonomik olarak tarihinin en büyük, en sıkıntılı dönemini yaşıyor. Gelir dağılımında 10 yıl öncesinin gerisine düşüldü. Orta sınıf giderek yok oluyor. Böyle bir tablo altında erken seçim yapmaya kalkışmak ringde abandone olmuş boksörün sırt nakavt olmasını sağlar. Dolayısıyla biz yakında erken seçim olma ihtimali görmüyoruz. HDP üzerinden İYİ Parti’ye laf edenlere hatırlatmak isteriz; AKP iktidarının sonu geldi. Diyarbakırlı anneleri HDP’nin kapısına mahkûm eden, ekonomide sıfırı tüketen, mirasyedi bir evlat gibi Cumhuriyet tarihinin bütün birikimlerini satıp savuran, çevreye, doğaya velhasıl artık ülkeye zarar veren AKP iktidarının artık sonu gelmiştir” şeklinde konuştu.

Etiketler: koray aydın
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