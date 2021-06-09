Akşener'den Kanal İstanbul açıklaması: Yaptırmayacağız

Partisinin TBMM grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "O ucube kanalı (Kanal İstanbul projesi) yapmalarına izin vermeyeceğiz. Bu proje İstanbul'a yeni bir ihanettir." dedi.

Akşener, Kanal İstanbul projesiyle ilgili olarak "Bu proje milletimizin kutlu iradesine yapılan saygısızlıktır. Bu proje düpedüz soygun planıdır. Boşuna heveslenmeyin, boşuna avuçlarınızı ovuşturmayın. Bu devran dönüyor, ilk seçimde bu iktidar gidiyor, bu saray sefası bitiyor. Şimdiden uyarıyorum, o kutlu gün geldiğinde bir kuruş bile alamazsınız. Sayın Erdoğan ve iktidarına güvenerek sakın ola bu hukuksuzluğa ortak olmayın." dedi.

Akşener'in konuşmasının satır başları:

- İklim, kuraklık ve susuzluk anlamında dünyada hiç bir şey eskisi gibi olmayacak.

- İyi Parti olarak doğa konusunda tavizimiz yok. Türkiye'nin çözülemeyecek sorunu yoktur.

- Marmara Denizi'ne dökülen atık suların tamamının ileri biyolojik arıtmadan geçmesi gerekiyor.

- Bizim anlayışımıza göre toprak, su ve tarımsal üretim üçgeni bir bütündür.

Deniz salyası ile ilgili sorunun yıllar önce ortaya çıktığını belirten Akşener, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ne yaptı? Mayıs'ın ortalarına kadar bunun sıradan bir plankton artışı olduğunu, numune almaya bile gerek olmadığını söyledi" diye konuştu.