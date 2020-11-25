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25 KASIM 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

'Arınç'ın istifa talebine Erdoğan 'Peki o zaman' diye karşılık verdi'

25 Kasım 2020, Çarşamba 09:30
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyeliğinden istifa eden Bülent Arınç'la Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında geçen son konuşmayı yazdı. Erdoğan ile Arınç arasında bir polemik yaşanmadığını belirten Selvi, Arınç'ın istifa talebini Erdoğan'ın "Peki o zaman" ifadeleriyle yanıtladığını söyledi.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında Osman Kavala ile Selahattin Demirtaş'la ilgili sözleri tartışma yaratan eski Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi Arınç'ın Erdoğan'la yaptığı istifa görüşmesini anlattı.

Selvi'nin yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

Şimdi gelelim işin perde arkasına... Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sert konuşmasından sonra Bülent Arınç, istifa kararı alıyor. Ancak bunu kamuoyuna açıklamadan önce Cumhurbaşkanı ile görüşmeyi tercih ediyor. Erdoğan’ın programın tümünü izlemesinin mümkün olmadığını, konuşmasının bazı bölümlerinin iletildiğini düşünüyor. Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş isimlerinin telaffuz etmesinin yanlış olduğu özeleştirisinde bulunuyor ama programın tamamı hakkında Cumhurbaşkanı’na bilgi vermek istiyor. Pazartesi günü görüşmek için randevu talebini iletiyor. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya’nın Akdeniz’deki Türk kargo gemisine yaptığı haksız müdahale nedeniyle süreci İstanbul’dan takip ediyor. O nedenle Ankara’ya salı günü geliyor. 

Randevu talebi Arınç’tan geliyor ama Cumhurbaşkanı telefonla arıyor. Karşılıklı olarak diyalogların yaşandığı bir görüşme gerçekleşiyor. Arınç, “Ben isimler konusunda konuştuğum için yanlış yaptım. Onu kabul ediyorum. İsimler üzerinde konuşmamalıydım. Ama ben sadece bunları söylemedim. 4 saatlik programda şunları da anlattım” diye bir özet yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan sabırla dinliyor. Arınç, “İsimler üzerinde konuşmakla hem partiye, hem size, hem cumhur ittifakına zarar verdim. Partimden ayrılmayacağım. Ama müsaade ederseniz Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa edeceğim” diyor. Cumhurbaşkanı, “Peki o zaman” diye karşılık veriyor.

Tabii ki zor bir durum. Ancak edindiğim bilgiye göre Arınç ile Erdoğan’ın arasında bir polemik yaşanmıyor. Seviyeli bir konuşma gerçekleşiyor. Netice itibarıyla bir istifa konuşması ama karşılıklı olarak bir kırgınlık ifadesi kullanılmıyor.

Etiketler: Arınç, istifa, Erdoğan
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