Artık seçim ve hesap vakti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. Son 3 yılda doların 4 buçuk liradan, 9,33 liraya çıkmasının sebebinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu söyleyen Akşener şöyle konuştu:

“Bunu artık kabul et. Sen, sözüm ona faizleri düşürdün ama, Türkiye’nin risk primi arttı. Risk primi artınca, tahvil faizleri arttı. Ticari kredilerin faizleri arttı. Döviz cinsinden bulunacak dış kaynak için, ödenecek faiz de arttı. Senin bu beceriksizliğin yüzünden; devlet bütçesinden sadece bu yıl, 200 milyar lira faiz ödemesi yapılacak. Bu 200 milyar lira; Türkiye’de kayıtlı, 22 milyon çalışanın vergilerinden daha yüksek. Yani; 22 milyonun ödediği verginin tamamı, faize gidecek. Sayın Erdoğan, Partili Cumhurbaşkanı olarak göreve geldiğinden bu yana, ülkemizin dış borcu, tam 2 trilyon lira arttı. Milletçe bize bu faturayı kesen de bu hesabı ödeten de bizzat Sayın Erdoğan’dır. Paramızın pul olmasının sebebi de borç içinde yüzmemizin nedeni de bizzat Sayın Erdoğan’dır. Haydi Sayın Erdoğan, vakit tamam. Çırpınmanın, çamura yatmanın, alemi yok. Milletimizin bu gidişe daha fazla tahammülü kalmadı. Artık Vakit, hesap vakti. Artık vakit, sandık vakti. Artık vakit, seçim vakti.”

Ankara - Recep Gören